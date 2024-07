Facundo Arana habló a fondo del momento más duro de su vida: "Aprendí de chico a..."

Facundo Arana es un sobreviviente, un luchador que aprendió a no resignarse ante los desafíos más duros de la vida. Porque a sus tempranos 17 años, cuando era apenas un adolescente, Facundo le vio de cerca la cara a la muerte cuando le diagnosticaron linfoma de Hodgkin.

"Yo tenía 17 años, era muy chico. Pero cuando te dan un diagnóstico como ese o pasa algo muy fuerte en tu vida es como si toda tu existencia pasara por un colador", contó Facundo Arana a María Laura Santillán en un mano a mano para Infobae en el que dio cuenta del sentido que adquirió su vida luego de su enfermedad.

Facundo Arana superó un linfoma de Hodgkin que le diagnosticaron a los 17 años. Instagram Facundo Arana.

El actor y músico señaló que ese momento fue una bisagra y que lo ayudó a nutrirse para exprimir al máximo su tiempo en la Tierra. Al recuperar su salud, Facundo se animó a tomar riesgos en la naturaleza, a escalar montañas, a lanzarse a lo desconocido y a correrse de sus lugares de confort para cumplir sus sueños.

"De lo que queda vos ya tenés lo mejor, con lo que te vas a nutrir para seguir la aventura de tu vida. Todo eso que queda es gente que no podés creer que está ahí al pie del cañón", señaló el marido de María Susini, rescatando lo positivo del cáncer, a pesar del lógico embate que la enfermedad causó en su cuerpo, tal como se lo marcó la periodista.

“En el camino te encontrás sin pelo, porque hiciste quimioterapia y te encontrás más flaco a veces porque el cuerpo cambia”, indicó María Laura. Sin embargo, el artista aseguró que en su momento eligió pensarlo de otro modo.

“Pensalo como ‘estoy tratando de que no se me vaya la vida y se me está yendo el pelo, se me está yendo el peso, se me está yendo la fuerza’. A veces se me va la esperanza y todavía tengo que seguir aferrado a la vida. Empiezo a ver que me cuesta, pero sin embargo, sigo agarrado a eso”, recordó.

Facundo Arana es un apasionado de los deportes de riesgo, la naturaleza y la montaña. Instagram Facundo Arana.

En ese sentido, Arana destacó la red de contención que siempre tuvo, aún en esos momentos tan duros: “Y ahí está la vieja, el amigo, el apoyo. No tengo de dónde agarrarme y de golpe me sostienen. Vos no tenés fuerza para pedir”.

La fe en Dios que ayudó a Facundo Arana a superar su enfermedad

En todo ese viaje que fue salir adelante del cáncer, Arana dijo que fue clave su fe. "´Dios me regaló diez años más y me los voy a vivir con todo´, te lo juro ésas eran las palabras. Se lo dije a mi vieja y mi vieja te lo puede contar. Dios me regaló diez años más y me voy a divertir como loco", sostuvo.

Pero esa fuerte conexión no había nacido desde la desesperación. “Siempre me llevé muy bien porque desde muy chico le pido con toda mi alma y le agradezco también con toda mi alma”, aclaró Facundo Arana, y agregó: “Siempre fui de pedir muy fuerte y rezar muy fuerte. Lo aprendí de chico y siempre me acompañó mucho en momentos donde lo único que podés hacer es rezar”.