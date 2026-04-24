Daniel Gómez Rinaldi rompió el pacto de silencio y hundió a Mariano Peluffo: "Nos mandó a sacar"

La calma de las mañanas televisivas se hizo pedazos cuando Daniel Gómez Rinaldi decidió que ya era hora de soltar la lengua. En una visita al programa de Carmen Barbieri, el panelista se puso sacado al recordar su paso por ¡Qué Mañana! y le apuntó directo a la yugular a Mariano Peluffo.

Sin vueltas, lo tildó de mal compañero y reveló una interna que llevaba años guardada bajo llave, asegurando que la sintonía frente a las cámaras era pura cáscara.

Según el relato de Rinaldi, el conflicto estalló por una actitud del conductor que consideró humillante. Daniel recordó el día en que Peluffo habría pedido que lo sacaran a él y a otros integrantes de su campo visual mientras estaban detrás de cámara porque le molestaba su presencia. "Nos mandó a sacar. ¿A mí para qué me pagan? Para hablar, para contar", disparó el periodista, dejando en claro que se arruinó toda su relación cuando sintió que su profesionalismo era ninguneado por el líder del ciclo.

El periodista de espectáculos sacó a la luz una situación límite detrás de cámara y no tuvo piedad con el histórico conductor de realities.

La respuesta de Mariano Peluffo no tardó en llegar, pero lejos de ponerse a la defensiva, optó por cortarle el rostro al conflicto con una elegancia que descolocó a todos. Frente a las cámaras de LAM, el conductor aseguró tener los mejores recuerdos y hasta se animó a decir que volvería a levantar un premio junto a Daniel: "Yo tengo el mejor de los recuerdos de Dani, fuimos juntos al Martín Fierro, dos años seguidos, la pasamos súper, le mando un abrazo enorme a Dani y a todo el equipo".

daniel-gomez-rinaldi-y-mariano-peluffo-2226728 Peluffo intentó poner paños fríos con un abrazo virtual, pero su excompañero redobló la apuesta con una advertencia. Captura LAM

Sin embargo, esta actitud zen no hizo más que enfurecer al panelista, quien advirtió que a él mejor "no lo busquen" porque tiene mucha más tela para cortar. Concluyó diciendo: "Yo trabajo con una planta, con un mono, con una jirafa, con un chimpancé, a mí si me pagan lo que corresponde, estoy ahí".