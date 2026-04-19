El programa de Mirtha Legrand fue conducido por Juana Viale por los problemas de salud que atravesó la diva de El Trece. La lista de invitados siguió siendo la misma y en la mesaza estuvieron presentes Ricardo Biasotti, Edgardo Alfano, Daniel Gómez Rinaldi y Carolina Losada .

Durante varios minutos, la charla tuvo como protagonista a Ricardo Biasotti, quien habló sobre el escándalo con Andrea del Boca y reveló fuertes detalles de la historia. Luego de esto, la política surgió en la mesa.

En ese instante, el periodista de espectáculos no dudó en cruzar a Carolina Losada : "¿Vos le crees todo a Adorni, todo? ¿Las jubiladas y Aruba?" . Cuando la senadora iba a contestar, él la interrumpió y fue tajante.

Daniel Gómez Rinaldi cruzó a Carolina Losada en pleno vivo de El Trece: el motivo

"Perdón, él fue el que dijo: 'Me deslomo trabajando'. Deslomo, mi amor, es el que se levanta a las dos o tres de la mañana, toma colectivos y trenes para llegar al otro extremo de la ciudad para laburar y vuelve tarde, cansado, y tiene una familia; eso es deslomarse... Chicos, digan la verdad", expresó Rinaldi.

Captura de pantalla 2026-04-19 134501 Daniel Gómez Rinaldi habló sobre Adorni y le hizo una picante pregunta a Carolina Losada. Foto: captura de video / El Trece.

Esas palabras del periodista dejaron en total silencio a toda la mesa y Carolina dejó en claro que "fue una declaración muy poco feliz, obviamente; todo el mundo coincide en lo mismo".