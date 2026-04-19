Daniel Gómez Rinaldi cruzó a Carolina Losada en pleno vivo de El Trece: el motivo
Las figuras fueron invitados al programa de Mirtha y allí el periodista cruzó de forma contundente a la senadora por Santa Fe.
El programa de Mirtha Legrand fue conducido por Juana Viale por los problemas de salud que atravesó la diva de El Trece. La lista de invitados siguió siendo la misma y en la mesaza estuvieron presentes Ricardo Biasotti, Edgardo Alfano, Daniel Gómez Rinaldi y Carolina Losada.
Durante varios minutos, la charla tuvo como protagonista a Ricardo Biasotti, quien habló sobre el escándalo con Andrea del Boca y reveló fuertes detalles de la historia. Luego de esto, la política surgió en la mesa.
En ese instante, el periodista de espectáculos no dudó en cruzar a Carolina Losada: "¿Vos le crees todo a Adorni, todo? ¿Las jubiladas y Aruba?". Cuando la senadora iba a contestar, él la interrumpió y fue tajante.
Daniel Gómez Rinaldi cruzó a Carolina Losada en El Trece
"Perdón, él fue el que dijo: 'Me deslomo trabajando'. Deslomo, mi amor, es el que se levanta a las dos o tres de la mañana, toma colectivos y trenes para llegar al otro extremo de la ciudad para laburar y vuelve tarde, cansado, y tiene una familia; eso es deslomarse... Chicos, digan la verdad", expresó Rinaldi.
Esas palabras del periodista dejaron en total silencio a toda la mesa y Carolina dejó en claro que "fue una declaración muy poco feliz, obviamente; todo el mundo coincide en lo mismo".