Guido Süller dio el sí en las playas de Brasil: las imágenes de su emotiva boda con Hernán Sanabria

El destino suele tener guardado un as bajo la manga para los que ya no esperan nada. Guido Süller , el hombre que hizo del drama y la soledad una marca registrada, sorprendió a todos al confirmar que volvió a pasar por el altar.

En las paradisíacas costas de Buzios, el mediático unió su vida a la de Hernán Sanabria , un joven jujeño 42 años menor que logró derribar cada una de las defensas que el arquitecto había levantado tras décadas de desilusiones amorosas.

La ceremonia, oficiada por un juez de paz en un resort de ensueño, tuvo su punto más alto cuando Guido tomó la palabra para sincerarse como nunca. Sacado del personaje mediático, le recordó a su ahora esposo cómo intentó terminar al inicio de la relación por miedo a un nuevo golpe.

Guido Süller y Hernán Sanabria se mostraron radiantes tras dar el "sí" en un exclusivo resort de Buzios.

Sin embargo las dudas se disiparon cuando Hernán decidió tomarse un micro desde Jujuy hasta Buenos Aires para demostrarle que lo suyo iba en serio. Esa muestra de amor fue el combustible que convenció a Süller de que, finalmente, había encontrado a alguien sano que lo quería por quien es, con miserias y malhumores incluidos.

se caso guido suller El mediático confesó que inicialmente se resistió al romance debido a sus malas experiencias pasadas. Capturas de Instagram @guido_suller

Frente al mar y rodeados de una vegetación imponente, los novios intercambiaron promesas que hicieron llorar a los presentes. Guido, visiblemente conmovido, le preguntó a Hernán si estaría dispuesto a cuidarlo, sellando un pacto que va más allá de lo legal y se mete en el terreno del compañerismo absoluto.

Guido Suller en su viaje de casamiento en Brasil.

El "sí, acepto" fue el cierre de una etapa de soledad autoimpuesta para el mediático, quien hoy se permite vivir un romance intenso que desafía cualquier prejuicio sobre la diferencia de edad. Tras el beso de rigor, la pareja se trasladó a la playa para grabar un video romántico, dejando en claro que, a veces, la felicidad aparece cuando uno menos la busca.