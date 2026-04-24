Nicole Neumann reveló el nombre del famosísimo internacional que intentó seducirla en Buenos Aires

El streaming tiene ese "no sé qué" que logra que los famosos bajen la guardia y suelten confesiones que durante años guardaron bajo llave. Nicole Neumann , estrenando su programa Solo con Niki, decidió que era el momento de desempolvar un recuerdo de alcurnia internacional.

En una charla distendida con su hermana Gegé y Juan Otero, la modelo recordó la noche en que el mismísimo David Copperfield intentó hechizarla en la pista de Tequila. "¿Sigue vivo?", consultó la rubia con una cuota de humor ácido, antes de mandar al frente al mago que revolucionó Las Vegas.

Nicole estaba bailando con su grupo de amigas cuando el ilusionista, famoso por haber salido con la icónica Claudia Schiffer, la interceptó sin vueltas. Según el relato de la conductora, Copperfield no anduvo con rodeos: le pidió el número y hasta le sugirió que podría formar parte de su espectáculo.

David Copperfield, el ilusionista que intentó conquistar a la modelo en una noche de fiesta.

Sin embargo, la modelo no se dejó encandilar por los trucos ni por el peso de una figura "mega" y prefirió seguir de largo. En aquel entonces, la rubia le puso un freno diplomático y le aclaró que no tenía interés, demostrando que ni siquiera el truco más espectacular de Hollywood podía convencerla.

copperfield (1) Tequila fue el escenario del encuentro donde Nicole decidió cortarle el rostro al famoso mago de Las Vegas. Instagram @copperfield

La anécdota funcionó como el clima ideal para un programa que busca mostrar el lado más humano de la influencer, pero también sirvió de pantalla para evitar temas más espinosos. Mientras Nicole se reía de su pasado con el mago, en las redes los usuarios continuan con los comentarios sobre su presente: la modelo decidió no emitir palabra sobre los fuertes rumores de crisis que rodean su matrimonio con Manu Urcera.