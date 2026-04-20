Nicole Neumann mostró cómo llevar las botas de lluvia para un look perfecto

Nicole Neumann demostró que las botas de lluvias también pueden sumar al look. Mirá cómo usarlas como la modelo en la nota.

En los días donde el clima nos obliga a replantear el guardarropa, Nicole Neumann encontró la manera de resolver el dilema sin perder el estilo. La modelo apostó por un look que se movió con soltura entre lo práctico y lo sofisticado, y terminó funcionando como una guía clara de cómo vestir cuando el cielo no acompaña.

Desde su programa "Solo con Niki" en Solo Streaming, compartió el outfit con una frase breve: "Hoy me puse las botas para la lluvia!!!". La base del look se construyó a partir de una camisa blanca de corte clásico, llevada ligeramente suelta.

Para agregar un poco de textura y dinamismo, eligió una minifalda tejida en tonos blanco, negro y rojo con diseño geométrico, una pieza que introdujo un juego visual y le dio carácter sin romper la armonía del conjunto.

No obstante, el verdadero foco estuvo en las botas de lluvia de caña alta en tono gris claro. Un calzado que se integró como un elemento de estilo, dejando de ser exclusivamente utilitario para convertirse en un ítem fashion.