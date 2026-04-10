Salieron a la luz los brutales audios de Nicole Neumann contra Micaela Viciconte

En medio de todo el escándalo familair, Débora D'Amato reveló la existencia de audios "espantosos" de la modelo contra la deportista.

El conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero volvió a escalar con fuerza en los últimos días, sumando denuncias cruzadas y versiones cada vez más delicadas. La tensión crece y todo indica que el enfrentamiento seguirá generando nuevos episodios cargados de polémica.

Todo se reactivó cuando la modelo decidió hacer pública la internación de su hija Allegra, una situación que, según trascendió, ambos habían acordado mantener en la esfera privada. Esa decisión fue el punto de partida de una nueva ola de repercusiones dentro de la ya extensa disputa familiar.

Nicole Neumann con sus piezas favoritas de la colección Crepúsculo_ La modelo contó que una de sus hijas se encontraba internada y el conflicto con Cubero estalló. En ese marco, Neumann lanzó una frase que rápidamente fue interpretada como una indirecta hacia Micaela Viciconte, aunque sin nombrarla de manera directa: "Hay gente que no puede con un hijo solo y maltrata hijos ajenos, y para limpiarse se ve que deben suavizar a otros con mentiras para sentirse mejor"

A partir de allí, comenzaron a conocerse versiones que van en sentido contrario a la postura de la modelo. Fue Débora D'Amato quien aportó un dato clave al revelar que tuvo acceso a audios enviados por Neumann con un tono muy crítico hacia Viciconte.

Micaela Viciconte Según Débora D'Amato, Neumann le mandaba audios "espantosos" a Viciconte. Durante su intervención televisiva, la periodista también reflexionó sobre la liviandad con la que se abordan ciertos temas: "Siento que primero se habla en general se habla de maltrato con liviandad. Tengo un vínculo más cercano porque conozco a Poroto, yo escuché los audios que enviaba Nicole".