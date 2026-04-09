Aseguran que una famosa modelo se separó de su pareja en medio de un escándalo familiar: "Intentaron salvar la pareja"

Según contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, la pareja no pudo "superar una fuerte crisis". Los detalles de la ruptura, en la nota.

Una noticia inesperada sacudió al mundo del espectáculo en las últimas horas: una reconocida pareja habría puesto fin a su relación tras más de dos años de matrimonio. La información tomó por sorpresa a muchos, ya que hasta el momento no habían trascendido señales públicas de crisis ni rumores de distanciamiento.

El dato fue revelado por Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde introdujo el tema con suspenso: "Quiero arrancar el programa de hoy con una información de último momento que tiene que ver con una separación bomba en el mundo del espectáculo". Poco después, se conoció que se trataba de Nicole Neumann y José Manuel Urcera.

Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre Nicole Neumann y José Manuel Urcera Juan Etchegoyen Reveló Que Nicole Neumann Y José Manuel Urcera "Están casados hace dos años y medio y tienen un hijo en común. Desde los entornos me la dan confirmada la ruptura que lleva unos días y encima a ella la agarra con un conflicto familiar que está en boca de todos", sostuvo el periodista durante su programa.

El comunicador también contó que intentó obtener una confirmación directa de los protagonistas, aunque sin éxito. "No voy a decir si ella o él pero cuando le escribí me contestó el saludo y cuando le pregunté directamente esto me dejó de responder. Reitero, a mí me la dan confirmada", detalló Etchegoyen.

Nicole Neumann y Manu Urcera celebraron su tercer aniversario de "novios" La modelo y el piloto están esperando un hijo Foto: @nikitaneumannoficial El periodista brindó detalles de la ruptura de José Manuel Urcera y Nicole Neumann. Foto: @nikitaneumannoficial "La información que tengo que dar a esta hora es que Nicole Neumann y Manu Urcera están separados. Me cuentan desde uno de los entornos que no pudieron superar una crisis fuerte y hasta el momento no me hablan de terceros en discordia", aseguró el periodista. Además, enmarcó la situación en medio del conflicto mediático que la modelo mantiene con su expareja, Fabián Cubero.