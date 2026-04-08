Cuando todos pensaban que la mediática iba camino al altar, el amor llegó a su fin. La noticia fue confirmada en LAM: los detalles.

El mundo de la farándula sumó una nueva e inesperada ruptura que dejó a todos sorprendidos. Charlotte Caniggia, una de las figuras más queridas y rutilantes del ambiente, le puso punto final a su prolongado noviazgo con Roberto, justo cuando los rumores de un casamiento sonaban con fuerza. La primicia estalló en LAM (América TV).

El encargado de prender la mecha fue Pepe Ochoa, quien se plantó en el estudio para revelar que la hermana de Alex Caniggia vuelve a estar soltera. Sin embargo, apenas empezó a soltar la información, se topó de frente con la filosa intervención de Laura Ubfal.

Charlotte Caniggia no va al altar Embed - Una reconocida famosa se separó de su pareja previo al casamiento y causó impacto: de quién se trata Fiel a su estilo implacable, la periodista intentó pincharle el globo asegurando que ella ya manejaba esa información desde hacía tres días, pero que había decidido guardársela bajo siete llaves. La actitud de Ubfal encendió la mecha en el panel, donde le pasaron factura sin filtro, acusándola de tener un "anticompañerismo total" por querer arruinarle la primicia a su colega.

Según detalló Ochoa, la primera gran pista la había dado el mismísimo "Emperador" Alex Caniggia, quien en una nota reciente dejó entrever que las cosas entre su hermana y su cuñado venían bastante de capa caída.