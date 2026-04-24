Wanda Nara y su pelea con la China Suárez tienen su propia frutinovela: aparece Mauro Icardi y ya es viral en redes

El ingenio de los usuarios en redes sociales parece no tener techo cuando se trata de reciclar los escándalos que marcaron a fuego nuestra farándula. En las últimas horas, una nueva entrega de las famosas frutinovelas se volvió tendencia absoluta al recrear, con una precisión asombrosa y una cuota de maldad necesaria, el triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez .

Bajo los pseudónimos de Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá, la animación logra que el público reviva el minuto a minuto de la infidelidad y crisis matrimonial pero con un toque frutihortícola que es para descostillarse de risa.

La trama arranca picante, con una ananá que no tiene filtro: "Quiero su vida", lanza el personaje que representa a la China, antes de enviarle una foto sugerente al delantero del Galatasaray. Ni lerdo ni perezoso, el Mango Icardi aparece en escena compartiendo una habitación con la fruta tropical, con una Torre Eiffel de fondo que no deja lugar a dudas sobre el escenario del crimen.

frutinovelas wanda china mauro Tati Ananá quiere todo lo que tiene Wanda Melón. Captura video TIKTOK

"No quiero que se entere Wanda Melón", murmura el futbolista, mientras se arruina todo en la ficción digital cuando la conductora agarra el celular y descubre la jugada.

frutinovelas wanda china mauro (1) Mango Icardi y Tati Ananá se ven en un hotel de París. Capturas de video TIKTOK

Como no podía ser de otra manera, el video suma a una protagonista esencial de este culebrón: Yanina Latorre. Representada por una víbora yarará detrás de un escritorio de TV, el personaje lanza la primicia definitiva sobre la tercera en discordia.

frutinovelas wanda china mauro (2) Wanda Melón se separa de Mango Icardi por culpa de Tati Ananá. Capturas de video TIKTOK

Esta tendencia, que ya se consolidó como un fenómeno de masas en TikTok, utiliza la tecnología para satirizar la realidad y le corta el rostro a las producciones tradicionales, demostrando que para contar un buen chimento solo hace falta una buena idea y un par de frutas con ojos.