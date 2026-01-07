Facundo Arana habló sobre la denuncia de Romina Gaetani y fue contundente

El actor fue consultado en A la tarde por la denuncia por violencia de género de Gaetani contra su expareja y fue tajante a la hora de opinar.

La denuncia por violencia de género que presentó Romina Gaetani contra Luis Cavanagh, su expareja, generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico y abrió un amplio debate público. En ese contexto, la atención se desplazó hacia distintas figuras cercanas a la actriz, entre ellas Facundo Arana, con quien mantiene un vínculo previo desde hace algunos años.

El actor habló en A la tarde y, lejos de esquivar el tema, decidió responder con suma cautela. Desde el primer momento dejó en claro que no se sentía cómodo emitiendo opiniones personales sobre una situación judicial tan delicada.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh La actriz denunció a Luis Cavanagh, su expareja, por violencia de género. Captura de pantalla Youtube América TV "Soy siempre muy prudente a la hora de opinar", afirmó el artista, marcando una postura reservada y respetuosa.

Aun así, sus palabras siguientes no pasaron desapercibidas y generaron un fuerte impacto en el estudio. "Justicia, justicia, justicia. Me parece que lo mejor es la prudencia, que hablen los que tengan que hablar como tengan que hablar", expresó Arana.

Facundo Arana evitó alinearse con cualquier interpretación mediática y no minimizó el hecho. Por el contrario, remarcó implícitamente que este tipo de denuncias requieren responsabilidad, seriedad y respeto, tanto desde los medios como desde las figuras públicas que rodean el caso.