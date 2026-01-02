Romina Gaetani: preocupación por el fuerte dato que se reveló sobre Luis Cavanagh

En A la Tarde dieron a conocer un dato sobre la expareja de la actriz Romina Gaetani que ha generado preocupación en la familia de ella.

Un grave episodio sacudió al mundo del espectáculo y encendió las alarmas en torno a la situación personal de Romina Gaetani. La actriz fue protagonista de un hecho de extrema tensión ocurrido en el country Tortugas, donde debió intervenir la seguridad privada y posteriormente la policía tras una situación de violencia dentro de una vivienda.

Según trascendió, Gaetani logró abandonar el domicilio de su expareja, Luis Cavanagh. Ante la urgencia, se dio aviso inmediato al 911 y se activó el protocolo correspondiente. La actriz fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica y, tras los controles de rigor, fue dada de alta.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh 2 La actriz ya recibió el alta. Captura de pantalla Youtube América TV. Quién es Luis Cavanagh La causa quedó en manos de la fiscal María José Basiglio, quien avanza con la investigación para determinar las responsabilidades del caso. En paralelo, en el programa A la Tarde se sumaron datos que generaron inquietud en el entorno de la actriz. Daniel Ambrosino señaló: "A mí lo que me dicen es que él pertenece a una familia muy poderosa del mundo del polo".

A su vez, Santiago Sposato agregó: "Él no era una pareja que Romina escondió, los vimos en el Martín Fierro y en distintos eventos. Y hay un dato que preocupa un poco a Gaetani y tiene que ver con que él tiene fuertes vínculos con la justicia, su hermana está casada con un juez de la Corte Suprema, uno de los famosos tres. Es la preocupación de la familia de ella".