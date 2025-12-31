Tras la denuncia por violencia de género, salió a la luz un fuerte detalle sobre el calvario que vivió Romina Gaetani: "En una de..."

La actriz denunció a Luis Cavanagh, su expareja, por violencia de género. En A la Barbarossa se abordó el tema y Mariana Brey reveló un doloroso dato.

Luego de que Romina Gaetani denunciara a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género, comenzaron a trascender nuevos datos sobre el complejo momento que atraviesa la actriz. La información fue revelada en A la Barbarossa, donde se expusieron detalles sensibles sobre el episodio que derivó en la presentación judicial.

Durante el ciclo matutino, Mariana Brey aportó precisiones que encendieron las alarmas y dieron cuenta de la gravedad de la situación que vivió la artista. Según explicó la panelista, el hecho habría ocurrido en el domicilio que compartía la pareja y terminó con una intervención médica de urgencia.

romina gaetani (1) La actriz denunció a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. "Romina fue internada después de haber sido violentada por su pareja, en su domicilio, y allí radica la denuncia. Le encontraron moretones en un brazo y en la cadera. Ella estaba en un estado de crisis importante y termina internada por esto", contó la periodista.

Asimismo, se repasó cómo inició el vínculo entre Gaetani y Cavanagh y los vaivenes que atravesaron como pareja. De acuerdo a lo que se informó, la relación comenzó a principios de 2024 y tuvo varias idas y vueltas antes de hacerse pública: "Con Cavanagh se conocieron en el verano 2024 y allí empieza a surgir un vínculo que ella hizo pública recién en septiembre. En el medio tuvieron una crisis, a mitad de año, y Romina había hablado de él como un ex".

Romina Gaetani 2.jpg En A la Barbarossa, Mariana Brey reveló un fuerte dato. Por último, la panelista sumó un análisis que vinculó el presente personal de la actriz con su faceta artística. Según remarcó, algunas letras de sus canciones podrían reflejar experiencias íntimas atravesadas en relaciones conflictivas.