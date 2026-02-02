Se destapó lo que nadie sabía sobre la separación de Facundo Arana y María Susini

La confirmación del final de la relación entre Facundo Arana y María Susini generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo. Después de casi veinte años compartiendo vida, proyectos y tres hijos, la pareja decidió poner punto final a una historia que siempre se mostró sólida y alejada de conflictos públicos.

Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a conocerse versiones que hablan de un desgaste que llevaba tiempo gestándose.

En ese marco, Susana Roccasalvo se refirió al tema en Implacables y aportó información sobre cómo se habría dado el quiebre.

"Se supo de la separación de Facundo Arana y María Susini tras 19 años de pareja. Ellos después se casaron, casi 20 años, tienen tres hijos. Era una de las parejas más sólidas del ambiente, pero todo llega a su fin. Son muchos años", comenzó explicando la periodista. La conductora puso el foco en la extensión del vínculo y en lo inesperado que resultó para muchos.

Aunque hacia afuera proyectaban armonía, la crisis no habría sido repentina. Según trascendió, la distancia entre ambos se habría instalado de manera paulatina, en silencio y lejos de la exposición mediática. "En realidad se supone que vienen viviendo separados desde hace varios meses, a mí antes de Navidad me habían comentado que se habían sentado juntos en la mesa de un bar, que llegaron por separado, que no había buena onda. Con caras muy largas y que los dos se fueron por separado", explicó Roccasalvo.

Ese episodio, que en su momento pudo haber pasado inadvertido, hoy cobra otro significado. Para muchos, habría sido una señal temprana de que la relación atravesaba un momento delicado. La periodista remarcó que, antes de tomar la decisión definitiva, ambos habrían intentado recomponer el vínculo.

El artista tiene intenciones de retomar la relación con la presentadora, pero ella ya habría tomado una decisión diferente.

"Trataron de superar la crisis, pero no pudieron por eso terminaron separados", comentó la conductora. De acuerdo a su relato, no se trató de un impulso, sino del desenlace de un proceso largo, marcado por intentos fallidos de reconciliación y conversaciones privadas.

Además del impacto emocional que implica una ruptura de estas características, también se abre ahora una etapa compleja en términos prácticos y legales. "Siempre fue perfil bajo, evidentemente debe haber algunas cosas que no están cerradas de la separación, ahora viene la peor parte, el tema es el dinero, los bienes, los hijos…", cerró Susana Roccasalvo, abriendo la puerta de algo fuerte: el divorcio.

Mientras Arana manifestó públicamente su deseo de recuperar la relación, Susini dejaría entrever que la decisión estaría tomada.