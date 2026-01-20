Conmoción y gran dolor: murió Gaby Ferrero, actriz de Graduados y Santa Evita
La noticia la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores a través de las redes sociales.
El mundo del espectáculo sufrió un duro golpe luego de que dieron a conocer la información del triste fallecimiento de Gaby Ferrero a los 64 años. La actriz fue parte de la icónica novela Graduados y también participó en Santa Evita.
La Asociación Argentina de Actores compartió un comunicado en sus redes sociales: "Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Gaby Ferrero, dueña de una trayectoria sólida y sostenida en teatro, cine y televisión, marcada por una profunda sensibilidad artística y una formación multidisciplinaria. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos".
Dolor por la muerte de Gaby Ferrero, gran actriz de nuestro país
Gaby en televisión y plataformas trabajó en Santa Evita, Cuéntame cómo pasó, Doce casas, La casa, Entre horas, Graduados, El donante, El pacto, Trátame bien, Amas de casa desesperadas, La Lola, Mi señora es una espía y Ciclo de terror (Canal 7), entre otras ficciones.
Desde sus inicios como actriz desarrolló una carrera sostenida, participando de manera ininterrumpida en proyectos del teatro independiente, oficial y comercial, y trabajando con destacados directores y dramaturgos. Formó parte de la compañía del Sportivo Teatral, integró el grupo Ácido Carmín junto a Eugenia Alonso y el grupo Los Celebrantes, bajo la dirección de Vivian Luz.