Conmoción y gran dolor: murió Gaby Ferrero, actriz de Graduados y Santa Evita

La noticia la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores a través de las redes sociales.

El mundo del espectáculo sufrió un duro golpe luego de que dieron a conocer la información del triste fallecimiento de Gaby Ferrero a los 64 años. La actriz fue parte de la icónica novela Graduados y también participó en Santa Evita.

La Asociación Argentina de Actores compartió un comunicado en sus redes sociales: "Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Gaby Ferrero, dueña de una trayectoria sólida y sostenida en teatro, cine y televisión, marcada por una profunda sensibilidad artística y una formación multidisciplinaria. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos".

Dolor por la muerte de Gaby Ferrero, gran actriz de nuestro país Captura de pantalla 2026-01-20 151338 El mundo del espectáculo pierde a una gran actriz. Foto: X / @actoresprensa. Gaby en televisión y plataformas trabajó en Santa Evita, Cuéntame cómo pasó, Doce casas, La casa, Entre horas, Graduados, El donante, El pacto, Trátame bien, Amas de casa desesperadas, La Lola, Mi señora es una espía y Ciclo de terror (Canal 7), entre otras ficciones.