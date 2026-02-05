Marcelo Barcenilla y Patricia Alanis desembarcan en MDZ Radio con un programa que pondrá la salud en primer plano

Febrero marca el inicio de la nueva programación anual de MDZ Radio y, entre las novedades, se suma Clínica de Radio , un espacio dedicado a la salud que buscará acercar información clara y confiable a la audiencia. El ciclo se emitirá todos los sábados de 8.30 a 9.30 horas.

El programa estará conducido por Marcelo Barcenilla , director del Hospital Lencinas, médico clínico y geriatra; y estará acompañado de Patricia Alanis , que estará a cargo de la locución y aportes al aire.

En diálogo con MDZ, Marcelo Barcenilla adelantó cómo será Clínica de Radio y qué contenidos tendrá el programa:

Desde este sábado, vas a poder disfrutar "Clínica de radio" por MDZ Radio.

- ¿Qué temas le interesa instalar en agenda desde la radio?

- Los temas que vamos a instalar son de importancia desde el ámbito de la salud, tanto pública como privada, y de todas las especialidades y disciplinas de la salud, con profesionales desde enfermeros, médicos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, etc. y todas las especialidades médicas, abarcando desde la pediatría hasta la geriatría y la salud mental.

- ¿Los oyentes podrán hacer consultas en vivo?

- La idea es que los oyentes puedan hacer consultas en vivo y contestarlas con los diferentes especialistas.

marcelo barcenilla patricia alanis (6) El programa contará con profesionales de la salud. Rodrigo D´Angelo / MDZ

- ¿Por qué es importante que los médicos ocupen espacios en los medios?

- La importancia que los médicos ocupen espacio en los medios es de suma importancia porque son los que están más formados, capacitados y actualizados para poder transmitir a la sociedad.

- En tiempos de fake news y redes sociales, ¿la radio puede ser un espacio de reparación frente a la desinformación en salud?

- La radio tiene que ser un medio de comunicación con profesionales de experiencia y haciendo prevención y promoción de salud, y no ser transcriptores o divulgadores de artículos sacados de internet y muchas veces sin evidencia científica. Además los profesionales transmitirán toda su experiencia con la audiencia.

marcelo barcenilla patricia alanis (2) Barcenilla es director del Hospital Lencinas, médico clínico y geriatra. Rodrigo D´Angelo / MDZ

- Como director del Hospital Lencinas, ¿qué radiografía hace hoy del sistema de salud?

- El sistema de salud con esta gestión ha dado un salto de calidad inmenso, con la implementación de la historia clínica única que puede ser vista por todos los efectores de la provincia, además por todas las reformas y nuevas obras en toda la provincia y la tecnología adquirida en todos los hospitales y centros de salud. En nuestro hospital, estamos próximos a inaugurar una gran obra con la construcción de la guardia nueva, consultorios externos nuevos, farmacia, anatomía patológica, oficina de aranceles y estadísticas, además de todo la intervención de los caminos internos del hospital con playas de estacionamientos y parquizados de todo el predio.

- ¿Por qué los oyentes deberían elegir MDZ Radio los sábados de 8.30 a 9.30 horas?

- Los oyentes deben elegir el programa de Clínica de Radio porque se les informará lo más importante de lo sucedido en la semana a nivel de salud. Tendremos diferentes especialistas que contestarán preguntas en vivo, tendremos testimonios de diferentes patologías como experiencia de vida y también algunos consejos útiles para personas mayores.