Vacunación: Mendoza llamó a que los adultos también completen esquemas

Mendoza lanzó una campaña de vacunación y llama a los adultos a que completen sus esquemas pendientes.

El Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza llamó en las últimas horas a que los adultos completen sus esquemas de vacunación que aún están pendientes. La campaña busca que las embarazadas y quienes tengan enfermedades de base, tengan como prioridad cumplir con esta iniciativa.

"Las vacunas también son un asunto de adultos", reza el comunicado del Gobierno publicado en las redes sociales que motiva a los mayores de edad a no quedarse atrasados a la hora de completar los esquemas.

"Chequeá si tenés pendiente alguna dosis y acercate al vacunatorio de hospital o al Vacunatorio Central para completar esquemas. ¡Te esperamos!", sostiene el comunicado del Ministerio de Salud en sus redes sociales.

Vacunación: quiénes deben completar esquemas Aquellos adultos que conforman un grupo de riesgo por ser mayores a los 65 años de edad deberán colocarse la vacuna antigripal y la antineumocócica. Aquellos que hayan nacido a partir de 1965 la SRP con dos dosis.

Vacunas .jpg Vacunación en Mendoza. Mientras que los adultos deberán colocarse la doble adultos y la de la hepatitis B. Mientras que la vacuna Covid-19 debe ser colocada en adultos con comorbilidades y mayores de 50 años, una dosis por año. En tanto, también los inmunosuprimidos deberán recibir una dosis cada seis meses.