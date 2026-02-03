El cambio tecnológico que implementarán en los aeropuertos principales del país

Aeropuertos Argentina confirmó un cambio tecnológico que impactará en las distintas estaciones de todo el país.

Un novedoso cambio tecnológico fue confirmado por Aeropuertos Argentina en las últimas horas que se hará visible en el corto plazo en las distintas estaciones aéreas de todo el país. Están incluidos los de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza y más. Los detalles del anuncio.

"Aeropuertos Argentina con tecnología de punta Samsung (LED IEA) renueva pantallas en Terminales aéreas Aeropuertos Argentina actualizó su dotación de Video Walls, con tecnología LED IEA de Samsung", dijo la compañía en un comunicado oficial.

Este equipamiento que incluye paneles LED de última tecnología destinados a proveer contenidos publicitarios y de servicios en los aeropuertos.

Aeroparque Jorge Newbery 01.jpg Las pantallas de los aeropuertos serán actualizadas. Los detalles del cambio tecnológico en los aeropuertos A través de un acuerdo con Samsung, esta acción implicó la renovación de 220m2 de pantallas en los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Bariloche e Iguazú y demandó una inversión de USD 1.455,8 millones.