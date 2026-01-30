Cuáles fueron los aeropuertos del país con mayor crecimiento en la actividad en 2025

El año 2025 cerró con cifras positivas para el sistema aerocomercial argentino, consolidándose como el mejor período de actividad en la historia del país.

Según datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), un total de 50.646.921 pasajeros utilizaron los aeropuertos argentinos, superando todos los registros previos y confirmando una recuperación plena del sector tras años de inestabilidad.

Este volumen representa un crecimiento del 9% respecto del récord anterior alcanzado en 2023 y un 12% de expansión frente a 2024, en un contexto de apertura regulatoria y creciente dinamismo del mercado aéreo.

El segmento internacional fue uno de los grandes protagonistas del año. Con 15.911.424 pasajeros, marcó un aumento del 6% frente al máximo histórico de 2018 y un notable 18% en comparación con 2024.

Este impulso se vio reflejado en los aeropuertos del interior, donde el crecimiento fue particularmente significativo: Salta registró un aumento del 61% en pasajeros internacionales, seguida por Córdoba con un 54%, Bariloche con un 51% y Buenos Aires con un 39% respecto del año anterior.

Estas variaciones confirman una expansión federal del tráfico internacional y una creciente demanda de vuelos directos desde las provincias.

En el mercado doméstico, también se alcanzó un récord histórico: 34.735.497 pasajeros, lo que significó un avance marginal del 0,1% sobre 2023 y un sólido 9% frente al año previo. Este crecimiento se reflejó con fuerza en distintas terminales del país.

Los aeropuertos con mejor desempeño en cabotaje fueron Río Hondo, que lideró con +82%, seguido por Santa Fe (+30%), Neuquén (+22%), Puerto Madryn (+19%) e Iguazú (+19%). Estos incrementos demuestran un fortalecimiento del turismo interno y una expansión continua de la conectividad regional.

El crecimiento del sector está directamente asociado a la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional. La desregulación permitió autorizar 63 nuevas conexiones, tanto nacionales como internacionales, ampliando la red aérea y mejorando la conectividad interprovincial y global.

Este proceso generó un entorno más competitivo, con mayor oferta, mejor frecuencia de vuelos y más opciones para los pasajeros, especialmente para aquellos que viven fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Otro indicador que confirma la expansión es la cantidad de movimientos aéreos: en 2025 se registraron 405.434 operaciones, la cifra más alta de la historia argentina. Este dinamismo se vio acompañado por una profundización del rol de los aeropuertos regionales.

Durante 2025, 2.156.442 pasajeros realizaron vuelos internacionales directos desde el interior del país, sin pasar por Buenos Aires, lo que representa un 38% más que en 2024 y un 73% más que en 2023.

El 2025 quedará marcado como un punto de inflexión: el sector no sólo superó sus marcas previas, sino que también mostró los efectos concretos de un mercado más abierto y competitivo. Con récords simultáneos en pasajeros totales, internacionales, nacionales y operaciones, la aviación argentina inicia una nueva etapa de crecimiento sostenido y con perspectivas de expansión aún mayores.