Bajaron 10 grados en una hora en Buenos Aires: cómo seguirán las temperaturas tras la lluvia

Un sorpresivo diluvio cayó sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este martes y causó el efecto que todos esperaban: la temperatura bajó 10 grados en tan solo una hora. La mañana había comenzado con el termómetro por encima de los 30°C, y luego alcanzó los 37°C. Pasadas las 16.00, llegó a 27°C.