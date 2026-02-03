Bajaron 10 grados en una hora en Buenos Aires: cómo seguirán las temperaturas tras la lluvia
Luego de una brusca lluvia que cayó en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hubo un marcado descenso de las temperaturas.
Un sorpresivo diluvio cayó sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este martes y causó el efecto que todos esperaban: la temperatura bajó 10 grados en tan solo una hora. La mañana había comenzado con el termómetro por encima de los 30°C, y luego alcanzó los 37°C. Pasadas las 16.00, llegó a 27°C.
Ahora hay expectativa sobre lo que ocurrirá en los próximos días tras la lluvia. Ante esto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico.
Te Podría Interesar
¿Cómo estarán las temperaturas esta semana tras la lluvia en Buenos Aires?
- Después de que la temperatura alcanzara los 27°C tras la tormenta, se espera que continúe en 26°C esta noche.
- El miércoles, la mínima será de 23°C en la madrugada, y luego comenzará el ascenso. A la mañana se esperan 26°C y por la tarde la máxima tocará los 32°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo estará nublado.
- El jueves habrá chaparrones y tormentas aisladas a lo largo de la jornada, con mínimas de 23°C y máximas de 33°C.
- El viernes por la mañana seguirán los chaparrones, y por la tarde estará nublado. La mínima será de 17°C y la máxima apenas 28°C, por lo que se dará finalmente el alivio tan esperado.
Noticia en desarrollo...