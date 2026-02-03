Las impactantes imágenes de la lluvia que sorprendió a todos en Buenos Aires
En la tarde de este martes, sorprendió la caída de una fuerte lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Pasadas las 15:30 de este martes 3 de enero, se oscureció el cielo y comenzaron a caer los primeros gotones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De golpe, se largó la lluvia y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas y probabilidad de granizo.
A muchos, este fenómeno los agarró sin paraguas y sin alguna camperita como para cubrirse, ya que las temperaturas superaron los 35°C. A continuación, MDZ recopiló las mejores fotos de la sorpresiva lluvia.