Sorpresiva lluvia en Buenos Aires y alerta por granizo: qué zonas están bajo riesgo
El SMN emitió un alerta para varias localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alrededores por lluvia y probabilidad de granizo.
La lluvia sorprendió al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el comienzo de la tarde de este martes 3 de enero. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas y probabilidad de granizo.
¿Qué zonas están afectadas por la lluvia y están bajo alerta por granizo?
Las áreas donde hay riesgo por este fenómeno son: la Capital Federal, Avellaneda, Gral San Martin, Lanús, San Isidro, Tres de Febrero, Vicente López, Cañuelas, Esteban Echeverria, Gral. Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lomas de Zamora, Lujan, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón.
Allí, el SMN emitió un aviso de corto plazo por "tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo".
¿Hasta cuándo lloverá en Buenos Aires?
En estas zonas donde rige el alerta, se espera que las lluvias caigan hasta aproximadamente las 16.00. De todos modos, cabe recordar que el organismo actualiza constantemente esta información.
¿Qué hacer ante estas tormentas?
- Mantenerse dentro de casas, escuelas o edificios públicos.
- Desenchufar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Mantenerse lejos de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.
- Alejarse de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo.