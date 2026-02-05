Verano en el cine: estos son los dos estrenos recomendados del día

Comenzó el verano en diciembre de 2025, sin embargo, las películas no paran de llegar al cine y hoy son dos las nuevas recomendaciones de MDZ.

Tomá nota y elegí tu película para el fin de semana. / Archivo MDZ

Empezó un año nuevo y hay tradiciones que no se terminan al cambiar el calendario. Este 2026 dio comienzo un día jueves y eso es sinónimo de estrenos de cine. Tomá nota y elegí cuál es tu película favorita para ver en la pantalla grande.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno El día del fin del mundo: migración El día del fin del mundo - tráiler Sinopsis: Protagonizada por Gerard Butler y dirigida por Ric Roman Waugh, sigue a la familia Garrity, superviviente de una catástrofe global, que se ve forzada a abandonar la seguridad del búnker que los ha protegido. Se embarcan en una peligrosa travesía a través del devastado y congelado paisaje de Europa, en busca de un nuevo hogar.

Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, William Abadie, Amber Rose Revah, Roman Griffin Davis, Trond Fausa Aurvåg, Tommie Earl Jenkins, Leah Perkins, Gordon Alexander, Sidsel Siem Koch

Duración: 98 minutos

Hamnet hamnet pelicula Lo nuevo del cine es Hamnet y llega con todo. Archivo MDZ Sinopsis: De la escritora y directora ganadora del Premio de la Academia® Chloé Zhao, Hamnet cuenta la poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet.