Verano en el cine: estos son los dos estrenos recomendados del día
Comenzó el verano en diciembre de 2025, sin embargo, las películas no paran de llegar al cine y hoy son dos las nuevas recomendaciones de MDZ.
Empezó un año nuevo y hay tradiciones que no se terminan al cambiar el calendario. Este 2026 dio comienzo un día jueves y eso es sinónimo de estrenos de cine. Tomá nota y elegí cuál es tu película favorita para ver en la pantalla grande.
Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno
El día del fin del mundo: migración
Sinopsis: Protagonizada por Gerard Butler y dirigida por Ric Roman Waugh, sigue a la familia Garrity, superviviente de una catástrofe global, que se ve forzada a abandonar la seguridad del búnker que los ha protegido. Se embarcan en una peligrosa travesía a través del devastado y congelado paisaje de Europa, en busca de un nuevo hogar.
Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, William Abadie, Amber Rose Revah, Roman Griffin Davis, Trond Fausa Aurvåg, Tommie Earl Jenkins, Leah Perkins, Gordon Alexander, Sidsel Siem Koch
Duración: 98 minutos
Hamnet
Sinopsis: De la escritora y directora ganadora del Premio de la Academia® Chloé Zhao, Hamnet cuenta la poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet.
Elenco: Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwyn, Jacobi Jupe, David Wilmot, Bodhi Rae Breathnach, Olivia Lynes, Freya Hannan-Mills, Noah Jupe
Duración: 126 minutos