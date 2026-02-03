Se juntaron los galanes: Joaquín Furriel encontró a una mega estrella del cine y no dudó en postear una foto con él
Joaquín Furriel disfrutó de una gala repleta de estrellas internacionales como Adrien Brody y María Sharápova.
El mundo de las celebridades argentinas no deja de cruzar fronteras, y esta vez fue Joaquín Furriel quien se llevó todas las miradas con un encuentro de película. El protagonista de El reino aterrizó en la exclusiva Aspen, Colorado, no solo para esquiar, sino para protagonizar un mano a mano soñado con una leyenda viviente de Hollywood: Kevin Costner.
Lejos de la timidez, el galán argentino aprovechó la oportunidad para retratarse con el director de Danza con lobos y compartir su alegría con sus más de 500 mil seguidores, dejando en claro que hasta los más grandes tienen su momento "cholulo".
La bitácora de viaje de Joaquín Furriel en la nieve de Colorado
La cita tuvo lugar gracias a Moncler, la prestigiosa firma italiana que tiene a Furriel como uno de sus embajadores predilectos. Durante el lunes 2 de febrero, el actor subió una serie de postales en blanco y negro que rápidamente se volvieron tendencia.
Con una pizca de humor, Joaquín escribió “Qué guardaespaldas de lujo tuve”, haciendo una referencia directa al clásico film de 1992 que Costner encabezó con Whitney Houston. El evento, definido por el argentino como una “locura total”, sirvió como marco para la presentación de la colección otoño/invierno 2026 en un entorno natural imponente.
La logística del viaje incluyó detalles de máximo nivel. Al llegar a su hotel, Furriel fue recibido con exclusivos conjuntos de alta montaña para armar su outfit invernal antes de trasladarse en moto de nieve hacia el centro de la acción. Allí, la lista de invitados parecía sacada de una alfombra roja de los Oscar: Orlando Bloom, Adrien Brody, Penn Badgley y la modelo Emily Ratajkowski.
Esta travesía por Denver y Aspen reafirma que Joaquín Furriel se ha convertido en un abonado a los eventos más exclusivos del mundo de la moda y el cine. Rodeado de figuras como la extenista María Sharápova, el actor disfrutó de una experiencia que combinó trabajo y placer en dosis iguales.