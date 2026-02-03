Se juntaron los galanes: Joaquín Furriel encontró a una mega estrella del cine y no dudó en postear una foto con él

El argentino se destaca como modelo de una gran marca internacional. / @joacofurriel

El mundo de las celebridades argentinas no deja de cruzar fronteras, y esta vez fue Joaquín Furriel quien se llevó todas las miradas con un encuentro de película. El protagonista de El reino aterrizó en la exclusiva Aspen, Colorado, no solo para esquiar, sino para protagonizar un mano a mano soñado con una leyenda viviente de Hollywood: Kevin Costner.

joacofurriel_1770129862612 El actor argentino fue invitado VIP de la firma italiana Moncler para su show de invierno. @joacofurriel Lejos de la timidez, el galán argentino aprovechó la oportunidad para retratarse con el director de Danza con lobos y compartir su alegría con sus más de 500 mil seguidores, dejando en claro que hasta los más grandes tienen su momento "cholulo".

La bitácora de viaje de Joaquín Furriel en la nieve de Colorado La cita tuvo lugar gracias a Moncler, la prestigiosa firma italiana que tiene a Furriel como uno de sus embajadores predilectos. Durante el lunes 2 de febrero, el actor subió una serie de postales en blanco y negro que rápidamente se volvieron tendencia.

joacofurriel_1770129844622 (1) Joaquín Furriel y Kevin Costner posan juntos en un encuentro épico en la nieve de Aspen. @joacofurriel Con una pizca de humor, Joaquín escribió “Qué guardaespaldas de lujo tuve”, haciendo una referencia directa al clásico film de 1992 que Costner encabezó con Whitney Houston. El evento, definido por el argentino como una “locura total”, sirvió como marco para la presentación de la colección otoño/invierno 2026 en un entorno natural imponente.

joacofurriel_1770129844622 En blanco y negro: la foto de Furriel que Kevin Costner decidió replicar en sus propias redes. @joacofurriel La logística del viaje incluyó detalles de máximo nivel. Al llegar a su hotel, Furriel fue recibido con exclusivos conjuntos de alta montaña para armar su outfit invernal antes de trasladarse en moto de nieve hacia el centro de la acción. Allí, la lista de invitados parecía sacada de una alfombra roja de los Oscar: Orlando Bloom, Adrien Brody, Penn Badgley y la modelo Emily Ratajkowski.