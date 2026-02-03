Gran Hermano Generación Dorada: Santiago Del Moro confirmó las nuevas reglas y la "placa planta"

Santiago del Moro adelantó que la nueva temporada de Gran Hermano buscará "gente apasionada" que esté dispuesta a poner su vida en pausa por el juego.

De 42 preseleccionados, solo un máximo de 30 participantes entrarán a la competencia. / Captura de TV

El reality más famoso del mundo calienta motores para un regreso que promete patear el tablero. En la presentación oficial de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro terminó con las especulaciones y fue tajante: esta nueva entrega no apostará por celebridades ni figuras del espectáculo.

portada logo telefe Telefe le dará lugar nuevamente a Gran Hermano en este 2026. Archivo MDZ "No es Gran Hermano Famosos ni GH VIP o La Casa de los Famosos. No buscamos a los famosos", sentenció el conductor, aclarando que no se han convocado a más de diez personas para audicionar, priorizando así a jugadores desconocidos y apasionados.

Las nuevas reglas de Gran Hermano en su Generación Dorada La estrategia será el corazón de esta edición. Del Moro anticipó cambios estructurales en la dinámica del confesionario y el retorno de un sistema nostálgico para los fanáticos: la nominación 3, 2 y 1, que permite distribuir votos entre tres participantes. La mayor innovación, sin embargo, será la denominada “placa planta”, una herramienta donde los televidentes podrán castigar con la expulsión a quienes pasen desapercibidos.

GRAN HERMANO La nueva casa contará con dos piletas y espacios renovados para intensificar la convivencia. Archivo MDZ Actualmente, 42 aspirantes ya completaron los testeos psicofísicos y grabaron sus clips de presentación, pero el embudo final será estrecho: solo entre 24 y 30 jugadores lograrán el ingreso definitivo. Para el conductor, la diferencia con otros ciclos es abismal, señalando que “no es lo mismo venir a Gran Hermano que a MasterChef Celebrity, vos vas a cocinar y te volvés a casa, acá no”, subrayando la intensidad que demanda el aislamiento total.

Gran Hermano generación dorada Santiago del Moro presentó los detalles exclusivos de Gran Hermano: Generación Dorada. Foto: Prensa Telefe La infraestructura también recibirá un lavado de cara impactante. La casa de la Generación Dorada contará con dos piscinas, una puerta roja rediseñada, una plaza interna y dormitorios con modificaciones estéticas. Además, se sumarán espacios inéditos para potenciar la interacción y los roces entre los hermanitos.