Gran Hermano Generación Dorada: Santiago Del Moro confirmó las nuevas reglas y la "placa planta"
Santiago del Moro adelantó que la nueva temporada de Gran Hermano buscará "gente apasionada" que esté dispuesta a poner su vida en pausa por el juego.
El reality más famoso del mundo calienta motores para un regreso que promete patear el tablero. En la presentación oficial de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro terminó con las especulaciones y fue tajante: esta nueva entrega no apostará por celebridades ni figuras del espectáculo.
"No es Gran Hermano Famosos ni GH VIP o La Casa de los Famosos. No buscamos a los famosos", sentenció el conductor, aclarando que no se han convocado a más de diez personas para audicionar, priorizando así a jugadores desconocidos y apasionados.
Te Podría Interesar
Las nuevas reglas de Gran Hermano en su Generación Dorada
La estrategia será el corazón de esta edición. Del Moro anticipó cambios estructurales en la dinámica del confesionario y el retorno de un sistema nostálgico para los fanáticos: la nominación 3, 2 y 1, que permite distribuir votos entre tres participantes. La mayor innovación, sin embargo, será la denominada “placa planta”, una herramienta donde los televidentes podrán castigar con la expulsión a quienes pasen desapercibidos.
Actualmente, 42 aspirantes ya completaron los testeos psicofísicos y grabaron sus clips de presentación, pero el embudo final será estrecho: solo entre 24 y 30 jugadores lograrán el ingreso definitivo. Para el conductor, la diferencia con otros ciclos es abismal, señalando que “no es lo mismo venir a Gran Hermano que a MasterChef Celebrity, vos vas a cocinar y te volvés a casa, acá no”, subrayando la intensidad que demanda el aislamiento total.
La infraestructura también recibirá un lavado de cara impactante. La casa de la Generación Dorada contará con dos piscinas, una puerta roja rediseñada, una plaza interna y dormitorios con modificaciones estéticas. Además, se sumarán espacios inéditos para potenciar la interacción y los roces entre los hermanitos.
Con la preselección avanzada y la escenografía casi lista, Telefe apuesta a una convivencia que premie la acción y penalice la pasividad. El mensaje de Del Moro fue un aviso directo para los futuros ingresantes: en esta casa, la vida se detiene y solo sobreviven los que están dispuestos a entregarlo todo.