Nazarena Vélez y La Tana de Gran Hermano: el cruce tras la ruptura con el Chyno Agostini

Un tenso intercambio mediático puso bajo la lupa los detalles de un fugaz noviazgo que terminó apenas una semana después de su confirmación oficial en redes.

El vínculo sentimental entre Katia Fenocchio y el Chyno Agostini concluyó con la misma velocidad con la que se hizo público. Tras un intenso pero breve romance que captó la atención de los seguidores de la farándula, la ex participante de Gran Hermano y la reconocida productora Nazarena Vélez protagonizaron un intercambio en la pantalla de América TV para analizar lo sucedido. A pesar del distanciamiento físico, el clima entre las mujeres resultó sorpresivamente armonioso, lejos de cualquier tensión por el fin de la relación.

Desde Villa Carlos Paz, donde protagoniza su temporada teatral, la madre del músico reveló que su conocimiento sobre la pareja fue tardío y a través de los medios. “Me enteré por vos Ángel, el Chyno no cuenta nada”, confesó con sinceridad durante el móvil. Sin embargo, la actriz no escatimó en palabras positivas hacia la joven, basándose en las referencias que recibió de su entorno cercano antes de la separación.

Las virtudes de Katia Fenocchio según la opinión de Nazarena Vélez Qué dijo Nazarena Vélez sobre la separación del Chyno Agostini y su exnovia Katia Fenocchio Qué dijo Nazarena Vélez sobre la separación del Chyno Agostini y su exnovia Katia Fenocchio. Video: LAM (América TV) La panelista destacó que, más allá de la brevedad del romance, le interesaba la integridad de quien acompañaba a su hijo. “A mi me hablaron muy lindo de ella, no solo el Chyno, sino gente que la quiere mucho, eso me alcanzó saber que no era una tóxica, que no iba a ser perjudicial para mi hijo”, sentenció Vélez. Ante los cuestionamientos sobre la diferencia de edad entre ambos, la madre del artista restó importancia al asunto con humor, recordando su propia relación personal: “Yo le llevo ocho años al Bocha, qué voy a decir”.

Por su parte, la influencer conocida como "La Tana" aprovechó el espacio para desmentir conflictos y asegurar que el vínculo con el hijo de Daniel Agostini terminó en excelentes términos. “Lo quiero mucho, es re buen pibe, re cariñoso, le deseo lo mejor. Es muy tierno”, detalló sobre la personalidad del cantante. Según su relato, el acercamiento comenzó de forma casual tras conocerse en un streaming, evolucionando hacia un sentimiento más profundo que decidieron blanquear prematuramente.