Sin explicaciones: la famosa cantante internacional que canceló su show en Argentina a pocos días del evento

La incertidumbre rodea la reciente cancelación del esperado concierto en Buenos Aires. Qué pasará con el dinero de los tickets.

La agenda de conciertos internacionales en el país sufrió un traspié inesperado que afecta directamente a los fanáticos de la música urbana y el R&B. Kali Uchis, quien tenía previsto reencontrarse con su público local el próximo 10 de febrero de 2026, finalmente no se presentará en el escenario del Movistar Arena. La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial que tomó por sorpresa a quienes ya contaban con sus tickets para la velada con la cantante.

El comunicado oficial sobre Kali Uchis y el Movistar Arena La organización del evento notificó la baja a través de un correo electrónico enviado a los compradores, desligando de responsabilidad a los involucrados directos. En el mensaje, se lee: “Lamentamos informar que, por circunstancias ajenas a la artista, a la producción y al venue, el show de Kali Uchis, programado para el 10 de febrero de 2026 en Movistar Arena Argentina, ha sido cancelado”. A pesar de la comunicación formal, la falta de una explicación técnica o personal sobre los motivos ha generado diversas teorías en las redes sociales.

kali-uchis-2174622 El Movistar Arena informó la cancelación definitiva de la fecha mediante correo electrónico. Foto: Web Movistar Arena Entre los seguidores de la intérprete, la hipótesis sobre la inesperada cancelación que cobra más fuerza apunta a una posible baja performance en la taquilla. Diversos usuarios señalaron que, a pocas semanas de la fecha, el mapa de disponibilidad del estadio aún mostraba numerosos sectores vacíos. No obstante, la producción se ha limitado a garantizar la devolución del dinero para llevar tranquilidad a los damnificados: “el reembolso total del valor de la entrada (incluído el service charge) se procesará de forma automática y se acreditará en el mismo medio de pago utilizado para la compra”.

El lanzamiento de Sincerely: P.S. y el presente de la artista Esta visita cancelada tenía como objetivo principal la presentación de su material más reciente en suelo rioplatense. El tour buscaba dar vida a su última placa, que se destaca por una fusión de géneros que van desde el soul hasta el pop psicodélico. Este trabajo discográfico es descrito por su entorno como una travesía introspectiva que explora las facetas más profundas de la vulnerabilidad y la ambición artística.