Nazarena Vélez: "Es la primera vez que una obra me da tantas satisfacciones"

Tras el fuerte impacto logrado durante la temporada 2025, Nazarena Vélez volvió a apostar a Villa Carlos Paz con la comedia “Suspendan la boda, la magia continúa” , que este verano regresó a la cartelera teatral con un elenco renovado y una puesta reforzada, consolidándose como una de las propuestas más convocantes del rubro.

La obra , que el verano pasado se mantuvo entre los cinco espectáculos más vistos a nivel nacional , apostó a la continuidad del proyecto incorporando nuevas figuras, pero sin perder la esencia que la convirtió en un éxito de público.

El espectáculo está protagonizado por Nazarena Vélez , Barbie Vélez y Santiago Caamaño , suma el debut actoral del ex Gran Hermano Juan Ignacio “Nacho” Castañares y cuenta con la participación especial de Roly Serrano , quien volvió a los escenarios serranos luego de un año donde debió sortear un complejo cuadro de salud.

Con funciones de martes a domingos a las 22.30 , en el Teatro Candilejas 1 , la comedia llega con nueva escenografía, nuevos personajes y la dirección de Eva Halac , fortaleciendo una propuesta pensada para toda la familia.

Durante la función de prensa realizada el martes por la noche, Nazarena Vélez dialogó con MDZ y puso en valor lo que significa volver a Carlos Paz con la misma obra, pero renovada.

“Estamos más que felices de poder volver a Villa Carlos Paz un verano más con esta comedia renovada y con éxito, por eso estamos agradecido por todo lo que está pasando”, expresó.

La actriz y productora recordó su llegada a la ciudad la temporada pasada y la respuesta del público: “El año pasado vine con mi familia a ofrecer esta comedia romántica, un género no muchas veces visto en estos escenarios, en la sala 2 del teatro Candilejas. Y este verano, retornar pero a la sala más grande del teatro y verla repleta nuevamente de un público aplaudiéndonos es algo muy lindo. La respuesta de la gente es increíble”, sostuvo.

Volver con una nueva apuesta

En ese marco, explicó por qué decidió retornar con la misma obra a la plaza teatral cordobesa. “El año pasado estuvimos siempre entre los cinco más vistos y sentí que no quería cortar la comedia. Es la primera vez que una obra me da tantas satisfacciones y tanta respuesta amorosa del público. Entonces pensé que a este éxito había que mejorarlo”.

Entre los cambios que tiene la obra en este verano, Nazarena Vélez destacó la incorporación del actor Roly Serrano. “Cuando pensamos en mejorarla, dijimos: Qué mejor que Roly Serrano para mejorarla. Su llegada fue un acierto”, afirmó.

roly serrano

También celebró el desembarco del ex Gran Hermano, Nacho Castañares, en su debut actoral: “Hicimos un cambio de actor también, e integramos a Nacho que la rompe. Todos fueron aciertos, gracias a Dios”, expresó la actriz.

Suspendan la boda, entre las más vistas

La trama de "Suspendan la boda, la magia continúa" gira en torno a Marga (Barbie Vélez) y Junior (Nacho Castañares), una joven pareja a punto de dar el paso más importante de sus vidas. Todo se desordena con la aparición de un hechicero (Roly Serrano) y, un día antes de la boda, con la irrupción de sus versiones futuras: Rita (Nazarena Vélez) y Rey (Santiago Caamaño), desatando situaciones desopilantes y viajes en el tiempo.

Consultada sobre el presente del teatro en Villa Carlos Paz, con una cartelera compuesta por más de 90 obras, aunque pocas realizan funciones todos los días de martes a domingos, Vélez fue sincera: “No es fácil apostar y producir. Económicamente no es sencillo y eso se ve en la cantidad de obras que pueden sostener funciones todos los días. Muchas propuestas van rotando porque la gente también viene a vacacionar por dos o tres días”, analizó.

suspendan la boda1

Un género y una apuesta a futuro

Sin embargo, remarcó que el género de la comedia sigue vigente y que la puesta de una comedia romántica tiene mucha adhesión del público. “Una comedia romántica que llega al corazón, pero con situaciones que despiertan risas, a la gente le encanta. Y en este espectáculo se cuenta una historia romántica pero desde un lugar muy humorístico”.

Finalmente, adelantó que el proyecto no se agota en la temporada de verano: “Estamos disfrutando mucho este momento, pero también proyectando lo que viene. Ya estamos pensando en Semana Santa y en llevar la obra a Buenos Aires. Todo se hace con tiempo”, aseguró.

Con humor, romance y un elenco consolidado, “Suspendan la boda, la magia continúa” se posiciona nuevamente como una de las apuestas fuertes de la temporada teatral en Villa Carlos Paz, con el objetivo de ampliar el éxito alcanzado el verano pasado.