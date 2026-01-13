Descontrol en Villa Carlos Paz: dos actores se agarraron a las piñas antes de la función

En Intrusos, Pablo Layús dio a conocer un fuerte conflicto entre dos actores ocurrido minutos antes de salir a escena.

Lejos del brillo habitual del verano, la temporada teatral en Villa Carlos Paz quedó envuelta en un episodio que encendió todas las alarmas. En las últimas horas trascendió un violento cruce entre dos integrantes del elenco de Felices los 4, la comedia liderada por Alejandro "Huevo" Müller, que terminó con golpes y una intervención urgente de la producción minutos antes de levantar el telón.

El hecho fue dado a conocer en Intrusos, donde Pablo Layús brindó detalles desde Córdoba y reconstruyó cómo se originó el conflicto. Según relató el periodista, una discusión vinculada a tareas de promoción de la obra habría sido el disparador de una situación que se descontroló rápidamente y pasó de lo verbal a lo físico.

Felices los 4 Felices los 4 es una obra de teatro que, actualmente, se está llevando a cabo en Villa Carlos Paz. Instagram Feliceslos4cuatro. Desde el estudio, Adrián Pallares se mostró impactado por lo ocurrido y puso el foco en el contexto general de la temporada: "Mirá el motivo de la pelea… eso te marca cómo está la temporada. El actor no quería volantear, hubo un cruce, voló un soplamocos y se armó un escándalo".

Siempre de acuerdo a la información aportada por Layús, el enfrentamiento tuvo como protagonistas a Pablo Sórensen y Héctor Pazos. Ante la gravedad de la escena, integrantes de la producción debieron actuar de inmediato para separarlos y evitar que la situación pasara a mayores. Pese al clima tenso, la función finalmente se llevó adelante.

Esto fue lo que contó Pablo Layús en Intrusos sobre la pelea entre Pablo Sórensen y Héctor Pazos Pablo Sórensen Y Héctor Pazos Terminaron En Una Pelea Antes De Comenzar La Función De Felices Los 4 Las consecuencias del altercado no pasaron desapercibidas. Pazos habría sufrido un golpe en el rostro y quedó con una marca visible. El propio Pallares aseguró haberlo notado durante la emisión del programa: "En el pómulo, abajo del ojo izquierdo, tenía un moretón".