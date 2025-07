Nazarena Vélez y Yanina Latorre protagonizaron un tenso e inesperado cruce en LAM

Nazarena Vélez volvió a quedar en el centro de la escena tras protagonizar un picante cruce con Yanina Latorre en LAM. En medio de la discusión, la actriz y productora sorprendió a todos con una confesión sin filtros: admitió que, en más de una ocasión, hizo que despidieran a compañeros de trabajo.

Todo comenzó cuando Nazarena opinó sobre el enfrentamiento de Fernanda Iglesias con Yanina y trató de justificarla: “Estaba enojada”. "No es que tiró un cuerno nada más, empezó a amenazar, y dijo 'disfruten, me voy a vengar'. Ella misma se inmoló sola. Lo tiró para que sufra. A lo sumo, que me desmienta", le respondió Latorre a su compañera.

Nazarena Vélez y Yanina Latorre LAM 2 Las panelistas se pelearon en vivo. Captura de pantalla Youtube América TV. "Ella dijo que te lo dijo mil veces...", siguió la actriz. "Bueno, dale la razón", contestó Vélez. Y, nuevamente, Nazarena explicó que lo que hizo Iglesias fue "porque estaba enojada".

"¿El enojo te habilita a joder gente? No entiendo", le preguntó picante Yanina. "Depende, depende de tu carácter... Yo he hecho echar gente. Si vos me estás jodiendo la vida, si es 'sos vos o yo', te vas vos", confesó la artista.

Nazarena Vélez LAM La actriz confesó que ha hecho que despidieran gente. Captura de pantalla Youtube América TV. "No habla bien de vos. Por ahí sos parecida a Fernanda y yo pienso distinto", lanzó sin pelos en la lengua Yanina Latorre. Y Nazarena Vélez no se quedó callada: "No. Si yo siento que vos me querés todo el tiempo perjudicar, por ejemplo acá en LAM, en algún momento le voy a decir a Ángel, 'listo, me voy, que se quede Yanina o...'".