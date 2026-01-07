"El cuarto de Verónica" sorprende en Villa Carlos Paz: "Es un juego psicológico que no da respiro"

Tras su reciente estreno en la sala 2 del Teatro Candilejas de Villa Carlos Paz , la obra El cuarto de Verónica volvió a demostrar por qué es uno de los thrillers psicológicos más perdurables y perturbadores del teatro. Con 10 temporadas en escena, la pieza mantiene al público en vilo desde el primer minuto.

La historia presenta a Susan , una joven de 20 años que, mientras cena con su novio, es abordada por una amable pareja de ancianos. El encuentro casual se vuelve inquietante cuando los desconocidos aseguran ver en ella un asombroso parecido con Verónica , una joven fallecida muchos años atrás. La invitación a visitar una antigua mansión para observar un retrato será la puerta de entrada a un clima de tensión creciente, manipulación psicológica y giros inesperados.

“Hay algo muy particular que pasa con el público”, contó Silvia Kutika . Junto con Fabio Aste, la actriz dialogó con MDZ sobre esta atrapante obra que desembarcó por primera vez en la temporada de Villa Carlos Paz, con funciones de jueves a domingos a las 22.

“Son diez temporadas de una obra que es un thriller, que no es muy sencillo de encontrar en una temporada y menos en Carlos Paz”, señaló Kutika, al tiempo que remarcó la apuesta que implica sostener una propuesta distinta en una plaza tradicionalmente asociada a la comedia. “La gran apuesta es quedarse toda la temporada haciendo un teatro diferente”, afirmó.

El elenco se completa con Adrián Lázare y Tania Marioni , quienes aportan precisión y tensión a una puesta que se sostiene en el detalle actoral, los silencios y la construcción minuciosa de cada escena.

silvia kutika

El cuarto de Verónica, décima temporada

Pese a la extensa trayectoria del espectáculo, la llegada a Carlos Paz estuvo atravesada por sensaciones intensas. “La verdad es que estábamos muy ansiosos, con mucha expectativa, como si estuviésemos debutando casi”, confesó Kutika. “Habíamos hecho muchas temporadas en Mar del Plata, en Buenos Aires, muchas giras, pero este espacio era absolutamente novedoso y nos tenía con mucha ansiedad, pero también muy felices de estar acá”.

Fabio Aste coincidió en esa percepción y explicó que la decisión de desembarcar en Carlos Paz no fue inmediata. “Hubo muchos intentos de venir a Córdoba, muchas intenciones, pero siempre ganaban otras opciones. Esto era un pendiente y teníamos dudas de si era una plaza donde realmente teníamos que hacer base”, reconoció. Finalmente, el grupo decidió apostar fuerte: “Dijimos ‘hagámoslo’, porque creemos que Villa Carlos Paz se lo merece. No tiene una propuesta teatral como esta, que sale totalmente de lo común, porque es terror, porque es suspenso y porque no es comedia”.

La reacción del público

Según los protagonistas, uno de los grandes diferenciales de El cuarto de Verónica es la reacción del público. “La gente reacciona de una manera alucinante”, sostuvo Kutika. “La obra impacta, conmueve, inquieta y sorprende todo el tiempo. Hasta el final no te das cuenta de lo que está sucediendo, tiene capas y capas, líneas dramáticas que se van desplegando y recién al final entendés qué es lo que pasa”, aportó Aste.

fabio aste

Y agregó que ese juego permanente con el espectador es clave: “Nunca sabés bien qué personajes te están engañando y cuáles te dicen la verdad. Eso se mantiene hasta el final. La gente queda muy atrapada y muchas veces nos dicen algo divino: que es como ver cine en el teatro”.

Sobre ese punto, ambos actores destacaron el trabajo de puesta en escena, la iluminación, la música y el ritmo. “El thriller es un género más propio del cine, no tanto del teatro”, explicó Kutika. “Sin embargo, esta obra fue concebida para el escenario y el autor nunca quiso llevarla a la pantalla. Incluso hubo intentos desde Hollywood, pero siempre se defendió que esta historia está pensada para el teatro”, aportó Aste.

"El público completa la obra"

En tiempos dominados por lo audiovisual y la inteligencia artificial, los artistas pusieron en valor la experiencia teatral en vivo. “El mérito está en tener la piel, en el contacto directo. La conexión entre actores y público no se va a reemplazar nunca”, sostuvo. “El teatro sin sala no existe, porque el público completa la obra. Cada noche se arma con la energía de la gente”.

Otro de los aspectos que entusiasma al elenco es la intimidad que aporta la sala del teatro Candilejas 2. “Es una sala muy cercana, muy íntima, la gente está ahí nomás, se respira el clima”, describió Kutika. “Eso genera una tensión constante, un aire que se corta con cuchillo, ideal para este tipo de obra”.

el cuarto de verónica2

A pesar del desgaste que podría implicar repetir una misma función durante tantos años, ambos coinciden en que el material los mantiene siempre alerta. “No es una obra tibia”, remarcó Aste. “Te puede gustar o no, pero no te vas igual. Te subís al escenario y la obra te lleva puesta, te obliga a estar ahí, con una intensidad permanente”, agregó Kutika.

Con una trama atrapante, actuaciones sólidas y un clima de suspenso que no da respiro, El cuarto de Verónica se perfila como una de las propuestas más singulares de la temporada teatral en Villa Carlos Paz, ideal para quienes buscan algo distinto y disfrutan del teatro psicológico en estado puro.