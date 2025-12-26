La temporada teatral 2026 comenzó oficialmente en la noche del jueves de Navidad en Villa Carlos Paz y lo hizo con los estrenos de dos comedias muy esperadas a sala llena. Este viernes, la cartelera continuará completándose con debuts muy esperados, de propuestas que van del humor al espectáculo musical y las experiencias sensoriales.

Uno de debuts fue el de la comedia “ Suspendan la boda, la magia continúa ”, en el Teatro Candilejas 1, espectáculo que fue recibido con una ovación de pie. La comedia encabezada por Nazarena Vélez junto a Barbie Vélez y Santiago Caamañse perfila como una de las apuestas más sólidas del verano, luego del éxito del verano anterior.

El regreso esta temporada incluye una renovada puesta en escena y un elenco que logró atravesar todos los climas emocionales en su primera función. La incorporación de Roly Serrano, en el rol del hechicero, y el debut actoral de Nacho Castañares fueron dos de los puntos más destacados. El elenco cerró la noche con un emotivo saludo final que hizo vibrar la sala.

“Me emociona tenerte acá, Roly. Sos un maestro, le das magia y le vamos a seguir dando magia todas las noches”, expresó Nazarena. Visiblemente conmovido, Serrano respondió: “Estoy vivo y acá de nuevo, compartiendo este momento”.

Además del debut en Candilejas, el jueves también estrenó la comedia "Ni media palabra" protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el "Bicho" Gómez en el teatro Holiday.

Villa Carlos Paz levantó el telón de la temporada teatral 2026: todos los estrenos

Con la mirada atenta de su co-directora, Rocío Pardo presente en la sala, los actores brillaron con su histrionismo y carisma ante una sala colmada que esperaba ver el regreso del dúo que inmortalizó a los hermanos Marquesi en la recordada tira "Son Amores". Ambos junto al Bicho Gómez mostraron que la química entre los tres traspasa el escenario se ve reflejado en cada momento en donde la obra explota sorprendiendo al público.

La comedia cuenta la historia de tres hombres, un juego y una visita tan inesperada como incómoda. Lo que parecía una noche cualquiera se convierte en una sucesión de situaciones imprevisibles, donde nada termina como estaba pensado. Una comedia para toda la familia donde no vas a parar de reír.

"Ni media palabra" se presenta: de miércoles a domingos 21.30 horas en el Teatro Holiday.

Los estrenos de este viernes 26

La catarata de estrenos en la temporada teatral de Villa Carlos Paz no se detiene. Para este viernes están previstos varias de las propuestas destacadas de la cartelera de verano.

En el teatro Zorba, Marcelo Iripino estrenará su show “Un cacho de mi vida”. Será un desembarco esperado del reconocido cantante y coreógrafo en la temporada 2026 de Villa Carlos Paz.

También será el debut de “Corto-Circuito”, una de las grandes comedias del verano, en el Teatro del Lago. El elenco está integrado por Pedro Alfonso, junto con Yayo Guridi, Viviana Saccone, Seba Almada, y Juli Poggio, con dirección de Diego Ramos.

También retornará el humirista y comediante cordobés Camilo Nicolás con su unipersonal “Es por ahí". Se presenta a las 22.30 horas en el Teatro Holiday, sumando stand up a una noche repleta de propuestas.

Además, también se producirá el gran estreno de “Mediumnidad: La Conexión”, con Daniel Varela, en el Teatro Zorba. La propuesta continuará todos los viernes de enero y febrero, a las 19, y se presenta como una experiencia única.

Además, los ganadores del premio Carlos de Oro 2025 regresan este verano con “Épico, legendario”. Willy Magia y el Mago Matus subirán a escena a las 21.30 horas en el Teatro Luxor, combinando humor, ilusionismo y un formato pensado para toda la familia.

Con estos estrenos, Carlos Paz vuelve a confirmar su lugar como uno de los polos teatrales más importantes del país, con una cartelera diversa que desde el primer día apunta a conquistar tanto al público turístico como al local.