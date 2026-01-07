La noticia se confirmó paralelamente a la separación de Martín Migueles y Wanda Nara. Gonzalo Agostini se mostró a su nueva novia en redes y es una exparticipante de GH.

El verano 2026 trae sorpresas inesperadas y cruces que pocos vieron venir. En las últimas horas, Gonzalo "Chyno" Agostini decidió terminar con el misterio y presentar oficialmente a su pareja. La elegida no es otra que Katia "La Tana" Fenocchio, la recordada participante de Gran Hermano 2025 que se ganó al público con su perfil de chica de barrio, motoquera y tatuadora. La confirmación llegó de la manera más moderna posible: una transmisión en vivo y un beso que no dejó lugar a dudas.

Un desafío que terminó en confirmación Embed - Nazarena Vélez tiene una nueva nuera y es una polémica ex Gran Hermano: "No le creo hasta que se besen" Todo sucedió hace apenas unos minutos, cuando el hijo de Daniel Agostini y Nazarena Vélez inició un live en su cuenta de Instagram junto a la ex "hermanita". La química entre ambos era evidente, pero los seguidores, escépticos ante los constantes rumores de la farándula, exigieron pruebas. "No le creo hasta que se besen", lanzó una usuaria en el chat, desafiando a los protagonistas.

Lejos de achicarse, el músico y la influencer recogieron el guante. Mirando a cámara y entre risas cómplices, sellaron el momento con un beso apasionado que desató la euforia de los fans conectados.

Las pistas que ya había dado La Tana tana gh 2 La Tana, exparticipante de Gran Hermano. Créditos: Archivo MDZ Si bien para muchos la noticia fue un shock, los más atentos recordarán que Katia ya había dado indicios de este amor meses atrás. En octubre de 2025, durante una entrevista tras celebrar su cumpleaños número 34, la ex GH confesó estar "enamoradísima" de un músico.

"Es cantante, tiene mucha repercusión afuera, pero prefiero guardarme el nombre por ahora", había declarado en aquel entonces. Hoy, las piezas encajan perfectamente: el misterioso artista no era otro que el hijo de Nazarena.