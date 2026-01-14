Mientras Wanda Nara confirmaba en las últimas horas su soltería con un mensaje contundente en redes sociales, Yanina Latorre se encargó de exponer los motivos que habrían horrorizado a la mediática, revelando un perfil desconocido y cruel de Martín Migueles .

La panelista y conductora no tuvo piedad al desentramar el pasado de Migueles , a quien acusó de haber abandonado a su expareja en el momento más vulnerable. Según Latorre , el empresario convivía con una mujer, de profesión docente, cuando ella quedó embarazada en junio de 2019.

"Él vendía celulares, la acompañaba a las ecografías. Todo normal durante cuatro meses hasta que se le chifló el moño y la dejó por otra de un día para el otro", relató Yanina con indignación.

El detalle más escabroso llegó cuando la salud de la mujer se complicó. "Cuando su expareja le dijo que el embarazo era riesgoso y que tenía presión alta , él le contestó: 'Ojalá que lo pierdas' ", sentenció Latorre , dejando helados a sus seguidores y televidentes.

Lejos de la imagen de empresario exitoso que ostenta viajes en avión privado y paseos por Nordelta, la realidad económica y afectiva de Migueles con su propio hijo sería muy distinta.

Embed - Las polémicas fotos de Martín Migueles besando la panza de una mujer embarazada y la oscura historia detrás

Yanina desmintió la versión que Migueles le habría dado a Wanda, que su ex no lo deja ver al nene: "Eso es mentira. Hay pruebas. Las veces que pactaron encuentros, él plantó al nene. Un chiquito ilusionado", aseguró.

En cuanto a lo económico, la disparidad es notable. Mientras él se mostraba con la conductora de MasterChef Celebrity, la madre de su hijo recibe una cuota alimentaria que, según la periodista, "es de 800 mil pesos, la paga, pero no le alcanza ahora". Latorre destacó el esfuerzo de la madre: "Ella es maestra y hace malabares para darle todo a su hijo. La ayudan papás del colegio".

La foto que comprueba los hechos

Embed - Las polemicas fotos de Martin Migueles besando la panza de una mujer embarazada y la oscura historia detras

Durante el informe televisivo, lo que más impactó fue el contraste visual. Se mostró en pantalla una fotografía de 2019 que retrataba una escena idílica: Martín Migueles recostado amorosamente sobre el vientre de su entonces pareja embarazada, mirando la panza con ternura.