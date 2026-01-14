El mensaje oculto de Wanda Nara que despejó dudas sobre su vínculo con Martín Migueles: "Mi testigo..."

Cuando parecía que una nueva historia de amor asomaba en la vida de Wanda Nara , la mediática decidió cortar de raíz las especulaciones. Durante los últimos días, habían cobrado fuerza los rumores sobre un incipiente vínculo con Martín Migueles , pero una reciente publicación en sus redes sociales ha servido como desmentida oficial.

Fiel a su estilo, Wanda no necesitó de comunicados de prensa ni entrevistas exclusivas. Le bastó una historia de Instagram y un contexto festivo para definir su presente.

La excusa fue el cumpleaños de una de sus mejores amigas. En la fotografía compartida, se ve a la conductora sonriente, posando frente a una torta casera en un ambiente íntimo y relajado. Sin embargo, lo que verdaderamente encendió las alertas de los portales de chimentos fue el texto elegido para acompañar la imagen.

"Feliz cumple a una amiga muy especial, más de 20 años de amistad. Nos conocimos soñando un futuro prometedor. Hoy solteras y con un presente muy auspicioso, millonarias e inalcanzables ".

Con la frase "hoy solteras", Wanda Nara despejó cualquier duda sobre una relación formal con Migueles , reafirmando su independencia en este momento de su vida.

Un presente oscuro

martin migueles portada Los puntos desconocidos de Migueles. Créditos: Archivo MDZ

Mientras tanto, Yanina Latorre sigue ventilando los peores secretos de Migueles. En esta ocasión, la rubia confirmó un conjunto de detalles que dejan mucho que desear.

"La dejo embarazada por otra mujer. Tuvo el niño sola, no la ayudó en nada. Hoy el niño tiene 6 años y Migueles no lo conoce", expresó la conductora respecto a la historia que rodea a la expareja del mediático".

En historias de Instagram, Latorre aclaro que Martín no solo que no conoce a su hijo ni lo reconoce, sino que abandonó a su exmujer estando embarazada de cuatro meses, fue deudor de cuotas alimentarias y le mintió a Wanda Nara.