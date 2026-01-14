Wanda Nara incomoda a Rusherking y sacude MasterChef

El pasado volvió a escena en un reality donde nada pasa desapercibido. Wanda Nara no se resistió y dejó a todos desorbitados.

Pasó al aire y dejó silencio. MasterChef Celebrity abrió una nueva etapa con el repechaje y sumó caras que dieron que hablar. Entre ellas apareció Rusherking, cantante y ex de la China Suárez. En plena cocina, Wanda Nara lanzó una pregunta directa y el estudio quedó expectante. Todo ocurrió frente a cámaras y jurados atentos del programa.

Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad El regreso de Masterchef trajo movimientos fuertes en la competencia. Algunos participantes buscaron revancha y otros debutaron ante el jurado. La presencia de Rusherking generó interés desde el primer momento.

wanda-nara-y-rusherking Mientras avanzaba con su plato, Wanda Nara se acercó a su mesada. Sin rodeos, la conductora le preguntó qué opinaba sobre la relación entre su ex pareja y el ex de ella. La frase cayó pesada en el estudio. El cantante quedó en pausa, miró al frente y respondió con cautela, dejando claro que se sentía lejos de ese tema.

Rusher explicó que esa relación formaba parte de su pasado y que hoy estaba enfocado en otras cosas. Sus palabras buscaron bajar tensión. El intercambio no pasó desapercibido ni para los jurados ni para los demás participantes. Lejos de terminar ahí, Wanda sumó otro comentario que volvió a sorprender. Habló de una mudanza pendiente tras su separación y le propuso viajar juntos a Turquía para buscar pertenencias. La invitación tomó a Rusherking por sorpresa y desató risas nerviosas en el estudio.

Embed - Wanda Nara Picante Con Rusherking El cantante dudó, pero aceptó el planteo en tono distendido. Wanda Nara siguió con referencias a carteras, ropa y planes futuros, mientras el clima se volvía más liviano. Aun así, la escena ya había quedado instalada como uno de los momentos más comentados del programa.