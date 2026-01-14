Gustavo Méndez destrozó a Wanda Nara luego de que amenazó con denunciarlo: "Ni escribir sabés"

El periodista no se quedó callado tras el posteo de la conductora de Telefe y arremetió fuertemente.

Wanda Nara comenzó a realizar furiosas publicaciones contra Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán. La empresaria expresó que lo denunciará debido a que habló supuestamente de las hijas que tuvo con Mauro Icardi.

"Me voy a encargar de denunciarlo, por utilizar a mis hijos y por el acoso constante hacia mi persona. Ojalá junte dinero, lo que gane lo voy a donar porque no quiero nada de este tipo", expresó Wanda Nara en uno de sus posteos.

Lo cierto es que Gustavo decidió hacer un filoso descargo en la TV Pública y arremetió fuertemente: "Estas palabras son para Wanda Solange Nara... Vos misma tuviste retenidas a tus hijas durante once horas en el Chateau, tuvo que intervenir la policía para que el padre se las llevara, tal como había decidido y otorgado el juez Hagopian".

"Vos misma filtraste todo lo del Wandagate en octubre del 2021, generando odio mediático y sistemático hacia una persona que es María Eugenia China Suárez Riveiro hasta el día de hoy. Jamás opiné de tus hijas, sí leímos expedientes de tu litigio judicial", expresó en otra parte del descargo.