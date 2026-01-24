Evelyn Von Brocke enojadísima con APTRA y Nancy Duré tras ser expulsada: "No voy a hablar más con ella"

La interna en la prestigiosa entidad se recrudece con una contraofensiva judicial que busca revertir una sanción tras la difusión de chats grupales.

La periodista Evelyn Von Brocke ha decidido formalizar su resistencia ante la reciente decisión de apartarla de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA). A través de una presentación escrita ante las autoridades de la institución, la comunicadora inició un proceso de apelación con el objetivo de anular una expulsión que califica de improcedente. El eje del conflicto radica en la difusión de conversaciones de un entorno digital cerrado que involucraban a otros miembros de la entidad, lo que desató una crisis interna que ahora se dirime en el plano administrativo y legal.

Bajo el asesoramiento de su representante jurídica, la doctora Adriana Martínez, Evelyn sostiene que su derecho a la defensa no ha sido agotado y que su estatus como socia sigue vigente mientras el proceso no concluya. Al respecto, la protagonista fue enfática sobre su postura económica y administrativa frente al organismo: “Pagué la cuota de enero y me fui, porque todavía no existe legalmente la expulsión”. Con este movimiento, busca evitar cualquier tipo de dilación por parte de la comisión directiva y forzar una instancia de mediación directa.

La filtración de chats y la postura de Evelyn Von Brocke contra sus colegas Evelyn Von Brocke rompe el silencio tras su salida de APTRA: "No hubo delito" Evelyn Von Brocke rompe el silencio tras su salida de APTRA: "No hubo delito". Video: Intrusos (América TV) El núcleo de la controversia se centra en la naturaleza de los mensajes que salieron a la luz, donde se mencionaba a figuras como Marcelo Polino. Para la exintegrante del organismo, la divulgación de esos contenidos no constituye una falta ética sancionable bajo los estatutos vigentes, dado que se produjeron en un ámbito de estricta confidencialidad. Sobre este punto de quiebre, la periodista argumentó: “Lo mío no fue un delito porque era un chat privado”. Además, aseguró que cuenta con indicios claros sobre el origen de la infidencia dentro del mismo grupo de colegas.

La ruptura no solo es institucional, sino también personal, afectando vínculos históricos dentro de la prensa de espectáculos. Al ser consultada sobre su relación actual con pares que se vieron involucrados en la polémica, específicamente sobre Nancy Duré, la postura fue tajante para marcar una distancia irreversible: “No voy a hablar más con ella”. Este quiebre evidencia la tensión que se vive puertas adentro de la asociación, donde las lealtades se han visto comprometidas por la exposición de la privacidad del grupo.