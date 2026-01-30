La Justicia puso fecha al juicio contra el exintendente Walter Festa y pone contra las cuerdas a Romina Uhrig

La Justicia penal bonaerense fijó para el 17 de noviembre el inicio del juicio oral contra el exintendente de Moreno, Walter Festa . El exjefe comunal está acusado por el manejo irregular de fondos públicos cuando estuvo al frente del municipio. La investigación por supuesto enriquecimiento ilícito alcanza a la ex Gran Hermano , Romina Uhrig , quien es su expareja.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) Nº 8 de Moreno y General Rodríguez. El juicio oral será llevado a delante por los jueces del Tribunal Oral Criminal Nº2 del Departamento Judicial de Mercedes.

El exintendente Walter Festa (gobernó, por el Frente para la Victoria, el municipio de Moreno durante el periodo 2015 y 2019) se sentará en el banquillo de los acusados imputado por los delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsedad ideológica . Junto al exjefe comunal serán juzgadas otras cinco personas que, según lo investigado por la Justicia , fueron parte del andamiaje delictivo.

La fiscalía describe una arquitectura de defraudación diseñada quirúrgicamente. Según el expediente, llevado adelante por la UFI N°8 de Moreno y General Rodríguez, la gestión de Walter Festa habría utilizado la estructura del Municipio de Moreno para "fabricar empleados Fantasmas”. Es decir, personas que figuraban en las planillas oficiales del municipio, cobraban un sueldo del erario público, pero jamás pisaron una dependencia municipal ni cumplieron función alguna .

Para la Justicia ahí es donde la causa toma un rumbo político. La investigación determinó que los haberes de los "empleados fantasmas" —al menos dos casos testigo fueron plenamente documentados— eran desviados al dirigente del Movimiento Octubre, Hugo Rubén Ortiz, para financiar actividades políticas y movilizaciones.

Según la Justicia, no era una retención aislada; era el motor económico para financiar movilizaciones, actos partidarios y la logística política del Movimiento Oktubre, organización con fuerte anclaje en el distrito. Además, las pruebas apuntan a que parte de esos fondos fueron usados para solventar actividades encabezadas por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cómo funciono el esquema de corrupción armado por Festa

Desde la Fiscalía sostienen que, para sostener el esquema de corrupción, Walter Festa habría firmado documentación apócrifa. Según lo detectado por los investigadores, el exintendente ordenó la confección de decretos con fechas retroactivas para poder dar de alta a asesores de gabinete de manera ficticia.

La maniobra intentaba blanquear nombramientos, que solo existían en los papeles, para justificar la salida del dinero. Motivo por el cual Walter Festa fue imputado por “falsedad ideológica”, mientras que los otros cinco imputados enfrentarán el proceso judicial por su rol en la cadena de mandos.

La causa tuvo un giro importante en la investigación cuando la Justicia ordenó allanar, el 10 de abril del 2019, locales vinculados al movimiento Octubres. En los allanamientos se detuvo a cuatro personas y se secuestraron teléfonos y documentación que resultaron clave para reconstruir la maniobra.

El frente judicial paralelo que une a Walter Festa con Romina Uhrig

Si bien el juicio que arranca el 17 de noviembre se centra en la defraudación administrativa, cuyo ideólogo sería el exintendente, el "universo Festa" tiene frentes abiertos mucho más complejos.

La figura de su expareja Romina Uhrig, quien fuera diputada nacional y participante de Gran Hermano, es el puente que une la causa de Moreno con las investigaciones por enriquecimiento ilícito contra el exmatrimonio.

Romina aparece mencionada en una causa por presunto enriquecimiento ilícito en la justicia provincial. Para la Justicia, los números del exintendente y la ex GH no cierran; la lupa esta puesta en el nivel de vida, las propiedades y los movimientos financieros de la expareja durante su paso por la función pública.

A esto se le suma una denuncia por lavado de activos que se tramita en el fuero federal de Morón, cuyo avance depende de los peritajes sobre los bienes compartidos por el entonces matrimonio.

De ser condenados, ¿cuántos años de cárcel enfrentarían?

El escenario legal de Walter Festa es crítico: está siendo juzgado por delitos concurrentes, por lo que las penas podrían ser de cumplimiento efectivo. El delito de peculado (malversación de caudales públicos) prevé una pena de 2 a 10 años de prisión, sumado a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Por su parte, la defraudación a la administración pública contempla un máximo de 6 años, mientras que la falsedad ideológica agrega hasta 6 años más de expectativa de pena.

En el caso de Romina Uhrig (recordemos que el juicio de noviembre no la tiene como imputada principal), su situación en las causas de enriquecimiento ilícito y lavado de activos es delicada. De ser hallados culpables en esos expedientes paralelos, las penas podrían oscilar entre los 3 y 10 años de prisión, además del decomiso de los bienes que no puedan ser debidamente justificados.