Revelaron qué famosos fueron elegidos para entrar en Gran Hermano 2026

El lunes 23 de febrero se abren las puertas de la casa más famosa. Descubrí quiénes son las figuras que fueron seleccionadas para esta edición especial.

La televisión argentina se prepara para un giro mediático con el estreno de una nueva versión del certamen más visto. Durante la emisión de LAM (América TV), Ángel de Brito y su equipo detallaron la lista de celebridades que formarán parte de Gran Hermano Generación Dorada, el formato que desembarcará en Telefe el próximo lunes 23 de febrero. Entre los nombres confirmados destacan figuras como Kennys Palacios y el regreso a los medios de Divina Gloria.

Los participantes confirmados para Gran Hermano Generación Dorada Diseño sin título (9) Divina Gloria regresa a la pantalla chica en esta edición de Gran Hermano. Foto: captura video LAM (América TV) La panelista Pilar Smith fue la encargada de desglosar los perfiles que ya habrían posado para las cámaras de la producción. La lista incluye a la actriz Alejandra Majluf, Franco Poggio (actual pareja de Lizardo Ponce) e Inés Lucero, quien recientemente cobró notoriedad tras su paso por el reality Survivor. "Vamos a escuchar algunos nombres que ya hicieron fotos para el reality", anticipó el conductor antes de que Smith mencionara también a Emanuel Di Gioia, recordado por sus cruces mediáticos en ediciones anteriores.

Diseño sin título (10) Kennys Palacios sería uno de los candidatos seleccionados por la producción del reality. Foto: captura de video LAM (América TV) El anuncio ha generado un clima de incertidumbre y entusiasmo en los pasillos de Martínez. Según la información brindada en el programa de América TV, la selección de concursantes busca equilibrar la trayectoria de figuras clásicas con personajes que dominan la conversación en redes sociales. "Vamos a dar el primer nombre, Divina Gloria, que hace mucho no aparece", destacó Smith, subrayando el perfil variado que tendrá esta entrega especial del programa.

Fecha de estreno y detalles de la casa de Gran Hermano Diseño sin título (11) Franco Poggio, el novio de Lizardo Ponce, será uno de los participantes. Foto: captura de video LAM (América TV) La logística para el lanzamiento ya está en marcha, con una infraestructura que promete novedades visuales para el espectador. Luly Illbele, desde el noticiero de la señal, aportó datos sobre el estado actual del casting y las instalaciones: "La expectativa es total, hay muchísimo nerviosismo. Ya se empezaron a hacer las fotos del casting y se están seleccionando a los participantes. La casa va a estar totalmente renovada". Esta actualización estética busca acompañar el concepto de la "Generación Dorada".