Telefe y Wanda Nara en conflicto: Marcelo Polino reveló que planearían sancionarla tras su última polémica

La conductora enfrentaría un panorama incierto debido a sus recientes publicaciones personales que habrían agotado la paciencia de los decisores del canal.

El periodista de espectáculos Marcelo Polino sacudió la agenda mediática al detallar el malestar que reina en la gerencia de Telefe respecto al comportamiento público de la mediática. Según informó el comunicador en el ciclo DDM (América TV), la cúpula del canal estaría evaluando un distanciamiento estratégico una vez que concluya la actual temporada del certamen de cocina. La exposición de conflictos personales y detalles íntimos por parte de Wanda Nara y Mauro Icardi habría sido el detonante de una relación que hoy se encuentra bajo máxima tensión.

La preocupación no radica en el desempeño profesional frente a las cámaras, el cual es calificado como correcto, sino en el impacto negativo que su vida privada genera en la imagen institucional. "Tengo gente conocida en la parte legal de Telefe y estaban bastante preocupados. La frase que sobrevuela es: 'Bueno, ya termina MasterChef y dejémosla un poco ahí en el freezer'", sentenció Polino, dejando en claro que la estrategia de la emisora sería quitarle visibilidad por un tiempo prolongado.

Las polémicas declaraciones de Marcelo Polino sobre el contrato de Wanda Nara El futuro de Wanda Nara en duda: Marcelo Polino detalló la cláusula que la conductora habría roto con Telefe. Video: DDM (América TV) El eje del conflicto parece centrarse en el incumplimiento de normas de conducta que figuran en el vínculo laboral. Las recientes filtraciones sobre su vida amorosa y comentarios explícitos en redes sociales no encajan con el perfil familiar que busca proyectar la señal líder. Al respecto, el periodista recordó que no es la primera vez que hay roces: "Ya no gustó cuando habló de los genitales de su novio, ahí yo justo hablé con esta persona que conozco y ya estaba en la cuerda floja. Y ahora esto que ventila olores, sexo, que si la novia del otro se la pasó media Argentina. Ese conventillo no cayó bien".

Wanda Nara (4) Wanda Nara enfrenta críticas internas por su alta exposición en redes sociales. Créditos: Archivo MDZ El debate sumó un componente legal cuando se analizó la rigurosidad de los contratos que firma Telefe con sus figuras estelares. El texto obliga a los artistas a mantener una vida privada ordenada para evitar el descrédito público o el escándalo. Ante este escenario, Marina Calabró aportó un dato clave sobre la próxima gran apuesta del canal: "Bake Off lo hace Vero (Lozano)", confirmando que la empresaria ha perdido terreno frente a otras conductoras de la casa para los proyectos venideros.