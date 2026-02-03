La millonaria cifra que Susana Giménez pagará por quedarse un mes en un hotel de Madrid y el motivo de su viaje

Roberto Antolín, periodista español, contó que la diva permanecerá en Madrid por varios días y dio a conocer la razón.

Susana Giménez eligió Madrid para festejar su cumpleaños y su estadía en la capital española no pasó desapercibida. En las últimas horas trascendieron detalles de cómo está viviendo estos días en Europa y cuál sería el verdadero motivo de su viaje.

La información fue revelada en Mitre Live, donde el periodista español Roberto Antolín dialogó con Juan Etchegoyen y aportó datos sobre el paso de la diva por España. "Susana celebró dos veces su cumpleaños. Una vez en un restaurant italiano y el otro día con Ricardo Darín pero el dato no es ese sino donde Susana se está alojando aquí en Madrid y se va a quedar un mes acá", comenzó diciendo el cronista.

Susana Giménez cumpleaños El 29 de enero, la diva cumplió 82 años. Instagram Gimenezsuok. Según detalló Antolín, la conductora se instaló en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. "Susana está alojada en el hotel Palace y va a pagar 40 mil euros por alojarse un mes ahí. Todo el mundo que quiera verla la puede ver ahí. No puede estar más de un mes en ese hotel y en esa suite. Es lo máximo que pueden alojar ahí", aseguró el comunicador.

Pero el viaje no sería únicamente recreativo. "Se va a hacer retoques estéticos porque quiere estar bien para el Mundial y se vino a hacer chapa y pintura en el mismo lugar donde se atiende Sebastián Yatra. Ella es una diva y te voy a dar detalles desconocidos", agregó el periodista.

Esto fue lo que contó Roberto Antolín en Mitre Live sobre Susana Giménez Susana Giménez Se Quedará Un Mes En Un Hotel De Madrid En esa línea, amplió: "Necesita quedarse todos estos días que te cuento por los retoques estéticos que te cuento. Va a hacerse un lifting y se va a poner botox. Nada de canje con el hotel y va a pagar eso. Tiene una suite espectacular. Y el restaurant donde fue con Darín se llama Ancho y es económico, nada costoso te cuento".