Así lucía Susana Giménez cuando empezó su camino artístico: la diva cumple 82 años
Un pequeño recorrido a través de las épocas con fotografías de Susana Giménez. La diva cumple 82 años de edad frente a las pantallas.
Susana Giménez cumple 82 años y su figura sigue ligada al brillo del espectáculo argentino. Su imagen juvenil sorprende a nuevas generaciones y despierta nostalgia en quienes la vieron crecer en pantalla. Antes de ser diva, hubo esfuerzo, decisiones difíciles y un recorrido largo que dejó huella en televisión, cine y teatro.
Una diva por décadas
María Susana Giménez Aubert nació el 29 de enero de 1944. Su infancia estuvo marcada por conflictos familiares y un divorcio temprano. Creció junto a su madre y pasó por varios colegios. Esa etapa forjó un carácter fuerte que luego se reflejó en cada paso de su vida pública.
A los 17 años se casó con Mario Sarrabayrrouse y en 1962 nació su hija Mercedes. La maternidad llegó en un momento complejo. Para sostener el hogar trabajó como secretaria mientras buscaba una salida laboral mejor. Esa búsqueda la llevó a probar suerte en el modelaje.
A fines de los años sesenta, una foto publicada en la revista Gente marcó un giro. Bailaba en una discoteca porteña y su imagen llamó la atención del medio. Desde entonces comenzaron las campañas publicitarias y las apariciones en revistas conocidas, donde su belleza juvenil se volvió protagonista.
En la década del setenta dio el salto a la actuación. Participó en ciclos televisivos y ganó un Martín Fierro por su trabajo en Matrimonios y algo más. Poco después llegó el cine con La Mary, bajo la dirección de Daniel Tinayre, junto a Carlos Monzón, con quien mantuvo una relación de varios años.
Siempre diva
El teatro revista apareció en 1974 tras una convocatoria de Gerardo Sofóvich. Compartió escenario con figuras destacadas y aceptó un rol que no estaba en sus planes iniciales. Con el paso del tiempo, ese género amplió su popularidad y consolidó su presencia escénica.
Durante los años siguientes, Susana se afirmó en la comedia y los sketches televisivos. A fines de los ochenta comenzó una etapa decisiva al frente de Hola Susana. El programa se volvió un clásico y la transformó en una de las conductoras más influyentes del país.
En 1996 recibió el Martín Fierro de Oro, reconocimiento a una carrera sostenida. Hoy, al cumplir 82 años, sus fotos de juventud recorren redes y medios. No solo muestran un cambio físico. Reflejan el origen de una figura que marcó generaciones y dejó una historia ligada al espectáculo argentino.