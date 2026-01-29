Así lucía Susana Giménez cuando empezó su camino artístico: la diva cumple 82 años

María Susana Giménez Aubert nació el 29 de enero de 1944. Su infancia estuvo marcada por conflictos familiares y un divorcio temprano. Creció junto a su madre y pasó por varios colegios. Esa etapa forjó un carácter fuerte que luego se reflejó en cada paso de su vida pública.

A los 17 años se casó con Mario Sarrabayrrouse y en 1962 nació su hija Mercedes. La maternidad llegó en un momento complejo. Para sostener el hogar trabajó como secretaria mientras buscaba una salida laboral mejor. Esa búsqueda la llevó a probar suerte en el modelaje.

A fines de los años sesenta, una foto publicada en la revista Gente marcó un giro. Bailaba en una discoteca porteña y su imagen llamó la atención del medio. Desde entonces comenzaron las campañas publicitarias y las apariciones en revistas conocidas, donde su belleza juvenil se volvió protagonista.

En la década del setenta dio el salto a la actuación. Participó en ciclos televisivos y ganó un Martín Fierro por su trabajo en Matrimonios y algo más. Poco después llegó el cine con La Mary, bajo la dirección de Daniel Tinayre, junto a Carlos Monzón, con quien mantuvo una relación de varios años.

susana gimenez4

Siempre diva

El teatro revista apareció en 1974 tras una convocatoria de Gerardo Sofóvich. Compartió escenario con figuras destacadas y aceptó un rol que no estaba en sus planes iniciales. Con el paso del tiempo, ese género amplió su popularidad y consolidó su presencia escénica.

susana gimenez6

Durante los años siguientes, Susana se afirmó en la comedia y los sketches televisivos. A fines de los ochenta comenzó una etapa decisiva al frente de Hola Susana. El programa se volvió un clásico y la transformó en una de las conductoras más influyentes del país.

susana gimenez

En 1996 recibió el Martín Fierro de Oro, reconocimiento a una carrera sostenida. Hoy, al cumplir 82 años, sus fotos de juventud recorren redes y medios. No solo muestran un cambio físico. Reflejan el origen de una figura que marcó generaciones y dejó una historia ligada al espectáculo argentino.