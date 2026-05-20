Limpieza: los consejos clave para dejar la mesa del comedor impecable

El comedor suele ser el verdadero corazón del hogar. Sin embargo, este uso intenso expone a la mesa a un desgaste diario invisible, por eso su limpieza es muy necesaria y hay que hacerla teniendo en cuenta ciertos consejos.

Mantener la higiene en una superficie donde se apoya la comida es crucial, pero la clave para prolongar la vida útil del mueble reside en entender que no todos los materiales se tratan igual. Un producto efectivo para una textura puede ser letal para otra.

Para las mesas de madera, que son vulnerables a químicos agresivos, se aconseja pasar un paño de microfibra apenas humedecido en agua tibia. El secreto es pasar inmediatamente un papel absorbente para retirar cualquier rastro de agua antes de que penetre en las fibras.

En tanto, para la limpieza profunda y desengrasar en forma profunda se aconseja preparar una solución ligera de agua tibia y un chorrito de vinagre blanco. Se debe aplicar en cantidades mínimas, sin empapar la madera, y secar de inmediato.

En cuanto a las mesas de cristal, aunque el vidrio es impermeable y fácil de higienizar, su peor enemigo son las marcas de dedos y el polvo en suspensión. Lo ideal es pulverizar una cantidad mínima de limpiacristales comerciales o una mezcla casera de agua y vinagre blanco.

Para el acabado, utilizar siempre un paño de microfibra y repasar al final con un segundo paño completamente seco para lograr un efecto espejo, libre de vetas.

En tanto, el mármol es sinónimo de sofisticación y resistencia, pero tiene una debilidad: es altamente poroso y sensible a los ácidos. Los expertos advierten que jamás se debe usar vinagre, lavandina ni amoníaco sobre este material, dado que corroen la capa superior y provocan manchas opacas irreversibles.

Para el día a día, alcanza con un trapo suave, agua tibia y unas gotas de jabón neutro. Al igual que con los otros materiales, un correcto secado posterior evitará las marcas de agua.