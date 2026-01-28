Una historia turca en Netflix: conmovedora hasta el final

Esta historia turca en Netflix se suma a las producciones que apuestan por relatos simples y profundos.

Duele desde el inicio. Netflix presenta un drama turco que no pasa desapercibido. “El violín de mi padre” propone una historia marcada por la pérdida, la música y los vínculos que nacen en los momentos más difíciles. Desde la primera escena, la trama invita a mirar el dolor desde un lugar humano y cercano.

Un drama intenso La historia gira en torno a Özlem, una niña que vive junto a su padre Ali Riza. No asiste a la escuela y lo acompaña mientras toca el violín en las calles. A pesar de las carencias, su vida transcurre con alegría, afecto y una conexión profunda con la música que los une cada día.

netflix2 Todo cambia tras la muerte de su padre. La infancia de Özlem se rompe de golpe. Bienestar infantil interviene y se lleva a la niña, separándola del entorno que conocía. El vacío que deja Ali Riza marca el tono de la película y abre paso a una nueva etapa cargada de incertidumbre.

En ese punto aparece Mehmet, un violinista exitoso y distante, tío de la niña. Su vida parece ordenada, aunque marcada por silencios y emociones contenidas. Los amigos de Ali Riza lo buscan y le piden que solicite la custodia de Özlem. Ese pedido cambia su rutina y su forma de mirar el pasado.