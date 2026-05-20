El hábito de los 15 minutos: por qué deberías sacar tus almohadas al sol una vez por semana

Cuando llega el momento de realizar la limpieza del dormitorio, la gran mayoría de las personas cambia las sábanas. Sin embargo, hay un elemento crucial del descanso que suele quedar en el olvido: las almohadas . Hay un truco para estirar su vida útil.

Los especialistas recomiendan un truco casero tan simple como efectivo: exponerlas directamente a la luz solar de forma semanal.

Durante la noche, las almohadas actúan como una esponja que absorbe transpiración , humedad ambiental, polvo y células muertas de la piel. Dejarlas al sol de manera periódica rompe este ciclo de acumulación.

La radiación solar y el aire fresco trabajan en conjunto para evaporar los residuos líquidos retenidos en el relleno, neutralizando por completo el olor a encierro. Además, este proceso disminuye drásticamente los niveles de humedad interna, eliminando el ecosistema perfecto donde se reproducen y propagan los ácaros domésticos.

Con este truco se puede terminar con la humedad y el flujo de aire renueva la atmósfera de la almohada mejorando la experiencia al dormir. Además, este truco funciona como un complemento ecológico perfecto que potencia el lavado tradicional de las fundas.

A pesar de sus múltiples beneficios, este método requiere moderación. Dejar una almohada bajo el sol abrasador durante horas puede ser contraproducente, ya que la radiación UV excesiva tiende a degradar ciertos componentes, quitándoles esponjosidad o resecando las telas.

Para aprovechar esta técnica milenaria sin poner en riesgo la estructura de la almohada, se recomienda seguir estos pasos: