Ni 26°C ni 30°C: el error con el aire acondicionado que puede aumentar hasta 60% la factura de luz

Muchos suben la temperatura del aire acondicionado pensado que calefaccionará el hogar más rápido. Sin embargo, expertos advierten que esta acción solo encarece la factura de la luz.

Calefaccionar el hogar puede ser un golpe duro para el bolsillo de los argentinos, pero muchos no saben que un error muy común puede ser el causante de sus facturas con precios elevados. La mayoría pone el aire acondicionado a una temperatura demasiado alta –entre los 26°C y los 30°C– con la creencia de que la casa se calentará más rápido.

Este es un error porque el aire acondicionado no tira aire más caliente, sino que produce aire a la misma temperatura pero trabaja sin parar hasta alcanzar el objetivo del termostato. El aparato casi nunca llega a los 28°C durante el invierno, por lo que duplica su trabajo e incrementa su consumo eléctrico.

La regla del 7% al 10% del aire acondicionado Los expertos tienen la regla de 7% al 10% que explica que cada grado que se sube al termostato por encima de la temperatura incrementa un consumo de energía entre un 7% y un 10%. Por eso, pasar de 20°C a 26°C puede aumentar el costo de la boleta de electricidad hasta un 60%.

control remoto aire acondicionado El aire acondicionado no puede alcanzaar los 28°C durante el invierno. Archivo

La temperatura ideal en invierno es de 20°C a 21°C, suficiente para estar con manga larga o un abrigo liviano dentro de casa. Pero cuando llega la hora de dormir, la mejor opción es usar el Modo Nocturno o bajar el aire a 17°C porque el cuerpo está tapado y no necesita calor ambiental.