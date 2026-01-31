Susana Giménez prepara su serie y reveló la actriz que quiere para interpretarla: cuándo se estrena

La vida de una de las mujeres más famosas de la televisión argentina está a punto de convertirse en ficción. Tras años de especulaciones, la biopic de Susana Giménez ya está en marcha y, a diferencia de otros proyectos, cuenta con la supervisión obsesiva de su protagonista.

Según reveló el periodista Guido Zaffora en DDM (América TV), la producción ha entrado en una fase decisiva donde se están definiendo los libros y los arcos narrativos, con un objetivo ambicioso: lograr una trascendencia internacional que esté a la altura de la figura de Susana .

El estreno, sin embargo, se hará esperar. Con una reunión clave programada para las próximas semanas, el equipo apunta a que la serie vea la luz recién a finales de 2027 . La intención es clara: no quieren compararse con otras biografías recientes ni apresurar los tiempos. Susana busca calidad y diferenciación, por lo que su participación en cada decisión creativa es absoluta.

Embed - Susana Giménez ya prepara su serie y reveló quién es la actriz elegida para interpretarla: cuándo se estrena

Uno de los puntos más álgidos de la preproducción es quién tendrá la responsabilidad de encarnar a la diva. En este aspecto, Susana impuso una regla de oro que la diferencia de su amiga y colega Moria Casán : no quiere actrices demasiado famosas .

Su argumento es pragmático y astuto, ya que sostiene que si la actriz es una estrella muy reconocida, al público le costará ver al personaje y solo verá a la celebridad interpretando un rol. Por eso, su deseo es estar detrás del casting y dar el visto bueno final a cada rostro desconocido que se presente.

Una actriz protagónica en la mira

julieta nair calvo.jpg Julieta Calvo como posible Susana. Archivo MDZ

Sin embargo, hay una excepción que rompe esta regla y que entusiasma a la conductora. Se trata de Julieta Nair Calvo, con quien Susana compartió escenario en el éxito teatral Piel de Judas. La química entre ambas y el conocimiento que la actriz tiene de los gestos y la energía de la diva la posicionan como la gran candidata.

Zaffora aseguró que Susana la quiere mucho y considera que "esta chica puede ponerse en mi piel". Al igual que sucede en otras producciones de este estilo, el rol será interpretado por dos o tres actrices diferentes para cubrir las distintas etapas de su vida, pero Nair Calvo corre con la ventaja del "visto bueno" oficial.

Un portazo a la China Suárez

En la vereda opuesta a Julieta Nair Calvo quedó la China Suárez. A pesar de que su nombre sonó fuerte en los rumores iniciales, fue la propia Susana quien se encargó de descartarla de manera categórica. Consultada por un cronista de Puro Show, la diva fue tajante al responder con un "no, jamás", argumentando que la ex Casi Ángeles "no tiene el physique du rôle" necesario para el papel.

La sinceridad de Susana también se extendió a la hora de opinar sobre la serie de Moria Casán. Lejos de la rivalidad, elogió la elección de Sofía Gala y Griselda Siciliani para interpretar a La One, calificando a ambas de "genias". No obstante, aclaró que Siciliani no podría interpretarla a ella también, para evitar repeticiones en el universo de las biopics.