El conductor sorprendió a todos sus seguidores con un historia de Instagram que llamó demasiado la atención.

Mario Pergolini sorprendió a todos con un video dedicado a Susana Giménez por su cumpleaños. Todo esto se da tras años de enfrentamientos y comentarios ácidos contra la máxima figura de Telefe y utilizando la inteligencia artificial como recurso.

La relación entre los conductores estuvo marcada históricamente por la tensión y el conflicto mediático. De hecho, Susana Giménez afirmó que "jamás" verá el programa de Pergolini y que no asistiría como invitada bajo ninguna circunstancia.

"Hoy es 29 de enero y cumple años Susana. Sí, esa Susana. Y en el pasado, por lo que dije, por hacerme el gracioso tontamente... y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza", comenzó diciendo Mario en el inicio del video.

El llamativo saludo de Mario Pergolini a Susana Giménez Inteligencia artificial y pedido de disculpas: Mario Pergolini le dedicó un especial video a Susana Giménez Además, utilizó en su mini producción audiovisual imágenes realizadas por inteligencia artificial, lo que más llamó la atención de sus seguidores. En esas breves fotos se los puede ver a ambos compartiendo diferentes actividades como buenos amigos, algo que hubiese pasado si ambos apostaban por esa amistad.