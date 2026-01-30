Marixa Balli volvió a apuntar contra Javier Milei y retomó su postura sobre la Patagonia: "Sos el papá de..."

Marixa Balli fue tendencia luego de su paso por el programa A la Barbarossa, donde generó un revuelo mediático cuando cuestionó la gestión de la crisis de los incendios, lo que le valió una ola de ataques en redes sociales. Lejos de amedrentarse, la Reina de la Salada volvió a tomar el micrófono para reafirmar su postura y envió un mensaje contundente a Javier Milei .

Uno de los puntos más fuertes de su declaración fue la metáfora que utilizó para definir la responsabilidad de Milei frente a los desastres naturales que azotan al sur argentino.

Embed - Marixa Balli volvio a apuntar contra Javier Milei y retomo su postura sobre la Patagonia

"Yo lo veo como el papá de la patria, ¿no? Si sos el presidente, sos el papá de la Argentina. Y tenés un hijo, que es la Patagonia , que la está pasando mal" , sentenció Balli .

"Me da mucha ternura porque yo amo la Patagonia" , explicó, recordando sus viajes a Ushuaia y su conexión con el paisaje que hoy se ve amenazado. "El presidente puede hacer lo que quiera, pero lo que a mí me parecía que no estaba muy correcto, con lo mal que está la Patagonia, es la situación que se está viviendo" .

La empresaria también se tomó un momento para atender a quienes la atacaron en redes sociales. Reveló que muchos usuarios, intentando deslegitimar su reclamo actual, le preguntaban: "¿En la pandemia dónde estabas? ¿Dónde estaba esta mina?".

La respuesta de Marixa fue un golpe de realidad que dejó mudos a sus detractores: "¿Dónde estaba? Bueno, superando el asesinato de mi hermano".

Además, reivindicó su rol como trabajadora independiente: "Yo siempre estoy con la realidad porque transito las calles, me meto en todo tipo de barrios, no ando solo por Palermo. Nunca nadie me dio un mango. Siempre lo hice sola, luchando, poniendo mi mejor cara e indemnizando a los empleados cuando te quedás sin guita".

"Es una película de terror"

javier milei Fátima Florez Javier Milei y Fátima Florez en Mar del Plata. Presidencia

Para cerrar, Balli dejó en claro que su angustia no es impostada, sino que nace de haber vivido el fuego en carne propia en su provincia natal. "Yo en Corrientes sufrí los incendios. No llegó hasta mi casa, pero lo pasamos muy mal. Ver a los animales, ver el fuego a una cuadra y saber que va a arrasar con todo es una película de terror", describió con la voz quebrada.

Visiblemente movilizada por las imágenes de los bomberos y la fauna sufriendo, concluyó con un pedido de humanidad por encima de la grieta política: "El que no tiene sentido común, el que no sufre con esta situación, no jodan, no me pongan más mensajes. Soy argentina y mi bandera la respeto".